Madrid, azzurri ok nelle qualificazioni del Future: Daniele Lupo torna e convince

Il Futures di Madrid si apre con buone indicazioni per il beach volley azzurro, protagonista nelle qualificazioni con due coppie capaci di centrare il pass per il main draw. Riflettori puntati soprattutto su Daniele Lupo, al ritorno nel circuito internazionale dopo la stagione in coppia con Enrico Rossi: per il vicecampione olimpico di Rio 2016 si tratta di un nuovo inizio, questa volta al fianco dell’estone Krumins.

Il cammino di Krumins/Lupo è stato in crescendo. Nel primo turno gli azzurri hanno superato una sfida complicata contro gli svizzeri Flückiger/Kolb, imponendosi al tie-break (23-21, 18-21, 13-15) dopo una battaglia giocata sul filo dell’equilibrio. Nel secondo turno, invece, è arrivata una prestazione ancora più convincente: successo netto contro i brasiliani Numasawa/Vilso, battuti 2-0 (21-16, 21-18), a conferma di una coppia già solida nei meccanismi nonostante il recente assemblaggio.

Positivo anche il percorso di Andreatta/Acerbi, che hanno saputo reagire con carattere dopo un avvio complicato. Nel primo turno gli azzurri hanno rimontato gli spagnoli Pascual/Agost, vincendo 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) grazie a una crescita progressiva nel corso del match. Nel turno decisivo, poi, è arrivata una prova di grande autorità contro i polacchi Lech/Korycki, dominati con un secco 2-0 (21-15, 21-10).

Con due coppie qualificate al tabellone principale, l’Italia si presenta ora alla fase a gironi con ambizioni interessanti. Nel Pool A, Krumins/Lupo debutteranno contro i padroni di casa Huerta/Gavira, testa di serie numero uno: una sfida subito di alto livello che rappresenterà un test importante per valutare le reali potenzialità della nuova coppia. L’obiettivo sarà quello di restare in partita e provare a sorprendere una delle coppie più esperte del circuito.

Nel Pool D, invece, Andreatta/Acerbi se la vedranno con gli spagnoli Moreno/Sanfélix. Un match più aperto sulla carta, in cui gli italiani proveranno a sfruttare l’inerzia positiva delle qualificazioni per conquistare una vittoria pesante in ottica passaggio del turno.

Primo turno qualificazioni: Numasawa/Vilso BRA [1] – Grankvist/Annerstedt SWE [16] 2-0 (21-18, 22-20)

Flückiger/Kolb SUI [9] – Krumins/Lupo ITA [8] 1-2 (23-21, 18-21, 13-15)

Hopt/Wolf GER [5] – Laenen/Pirick BEL [12] 2-0 (21-15, 22-20)

Ruml/Polednik CZE [13] – Breer/Kälin SUI [4] 1-2 (12-21, 21-18, 11-15)

Andreatta, T./Acerbi ITA [3] – Pascual/Agost ESP [14] 2-1 (17-21, 21-17, 15-11)

Nijkamp/Calvo ESP [11] – Lech/Korycki POL [6] 0-2 (21-23, 19-21)

Borbély/Bogáncs HUN [7] – Teege/Kössler GER [10] 1-2 (19-21, 21-18, 9-15)

Tomietto/Samier FRA [15] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [2] 0-2 (15-21, 13-21)

Secondo turno qualificazioni: Numasawa/Vilso BRA [1] – Krumins/Lupo ITA [8] 0-2 (16-21, 18-21)

Hopt/Wolf GER [5] – Breer/Kälin SUI [4] 1-2 (21-19, 17-21, 15-17)

Andreatta, T./Acerbi ITA [3] – Lech/Korycki POL [6] 2-0 (21-15, 21-10)

Teege/Kössler GER [10] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [2] 0-2 (12-21, 10-21)

Pool A

08-May 09:30 Huerta A./Gavira ESP [1] – Krumins/Lupo ITA [16] [Q]

08-May 09:30 Sponer P./Petutschnig AUT [8] – Tiisaar/Korotkov EST [9]

08-May Winner of Match 1 – Winner of Match 2

08-May Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

08-May 10:20 Sonneville/Groenewold NED [2] – Guerrero/López de Miguel ESP [15]

08-May 10:20 Rahnavard/Kemp CAN [7] – Tocs/Auziņš G. LAT [10]

08-May Winner of Match 3 – Winner of Match 4

08-May Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

08-May 11:10 Beta/Besarab POL [3] – Hopt/Wolf GER [14] [Q]

08-May 11:10 Matos/Pérez ESP [6] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [11] [Q]

08-May Winner of Match 5 – Winner of Match 6

08-May Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

08-May 12:00 Tari/Niemeier HUN [4] – Breer/Kälin SUI [13] [Q]

08-May 12:00 Moreno/Sanfélix ESP [5] – Andreatta, T./Acerbi ITA [12] [Q]

08-May Winner of Match 7 – Winner of Match 8

08-May Loser of Match 7 – Loser of Match 8