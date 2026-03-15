Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao Pessoa

La prima volta non si scorda mai. Giada Bianchi e Claudia Scampoli sono in semifinale nell’Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile per la prima volta in carriera assieme, ma nessuna delle due azzurre era mai riuscita, anche con le compagne precedenti, a raggiungere questo risultato, che risolleva il morale degli azzurri del beach in questo avvio di stagione.

La coppia italiana ha sconfitto 2-0 le statunitensi Savvy/Newberry, anche loro a caccia della prima semifinale in un Elite 16. Comunque vada, arriveranno per le azzurre tanti punti da questa trasferta verde-oro, che permetteranno loro di restare nelle prime posizioni del ranking in vista dei prossimi tornei internazionali. Nel primo set le azzurre, con un break di 5-0, si sono portate avanti 9-5 e poi non si sono più fatte avvicinare fino al 16-14, quando hanno piazzato un altro break di 4-0, aprendosi la strada per il 21-15 finale.

Nel secondo set Scampoli/Bianchi hanno completato un buon avvio, guadagnando un vantaggio di quattro punti sull’11-7. Le statunitensi, sotto 15-10, hanno piazzato un break micidiale di 1-7, portandosi avanti 16-17, ma la coppia azzurra ha risposto con un parziale di 4-0 che ha aperto la strada alla vittoria del secondo set con il punteggio di 21-18.

Domani alle 12.00 ora italiana le azzurre affronteranno ancora una volta l’altra coppia statunitense Cruz/Brasher, che nell’ultima sfida del girone ha sconfitto in due set Scampoli/Bianchi. Cruz/Brasher sono meglio conosciute come Nuss/Kloth: entrambe si sono sposate prendendo il cognome del marito, ma restano la coppia di riferimento del movimento statunitense. Nelle quattro stagioni precedenti, da quando sono assieme e sono entrate nel circuito mondiale, hanno vinto 11 tornei sui 36 a cui hanno partecipato, una media elevatissima con 19 presenze complessive sul podio. Nella scorsa stagione le statunitensi si sono aggiudicate i tornei di Brasilia, Gstaad e Newport, chiudendo al secondo posto il Mondiale in Australia (sconfitte in finale dalle lettoni Graudina/Samoilova) e il torneo di Saquarema, oltre al terzo posto a Quintana Roo.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Savvy/Newberry USA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [11] 0-2 (15-21, 18-21)

Thamela/Victoria BRA [5] – Cruz/Brasher USA [2] 1-2 (19-21, 21-12, 10-15)

Michelle/Corrales PAR [21] [Q] – Kraft/Cheng USA [4] 1-2 (15-21, 21-10, 11-15)

Ferch/Van Gunst USA [10] – Ana Patrícia/Duda BRA [1] 0-2 (16-21, 10-21)

Semifinali: 15-Mar 08:00 Scampoli/Bianchi ITA [11] – Cruz/Brasher USA [2]

15-Mar 09:00 Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Kraft/Cheng USA [4]

TORNEO MASCHILE

Lucky losers: Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 1-2 (21-19, 24-26, 11-15)

Arthur/Adrielson BRA [16] – George/Saymon BRA [10] 2-1 (23-21, 15-21, 15-13)

Ottavi di finale: Schachter/Pickett CAN [13] – Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] 0-2 (26-28, 16-21)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Waller/Pristauz AUT [15] [Q] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] 2-0 (21-17, 21-18)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Evans/Budinger USA [7] 2-0 (21-12, 21-13)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Daubas/Aye, C. FRA [4] 0-2 (16-21, 17-21)

Crabb/Benesh USA [11] – Arthur/Adrielson BRA [16] 2-0 (21-14, 21-13)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-1 (21-15, 18-21, 15-13)

Quarti di finale: Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Crabb/Benesh USA [11] 0-2 (17-21, 23-25)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] 2-0 (21-5, 21-16)

14-Mar 20:00 Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Daubas/Aye, C. FRA [4]

14-Mar 20:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q]

Semifinali: 15-Mar Åhman/Hellvig SWE [3] – Crabb/Benesh USA [11]