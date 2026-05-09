Futures Madrid beach volley: Lupo/Krumins si fermano ai quarti, Andreatta/Acerbi out agli ottavi

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Krumins/Lupo nel torneo Futures di Madrid, mentre si era già interrotta agli ottavi l’avventura di Andreatta/Acerbi, comunque protagonisti di un percorso positivo partendo dalle qualificazioni.

Negli ottavi di finale, la coppia formata da Daniele Lupo e Krumins ha centrato una vittoria sofferta ma significativa contro i greci Ntallas/Chatzinikolaou, imponendosi 2-1 (21-14, 9-21, 15-11). Dopo un primo set ben gestito, gli azzurri hanno subito il ritorno degli avversari nel secondo parziale, prima di ritrovare ordine e incisività nel tie-break, chiuso con maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Si è invece fermata nello stesso turno la corsa di Andreatta/Acerbi, sconfitti 2-0 (21-17, 21-19) dagli olandesi Sonneville/Groenewold, testa di serie numero due. Gli italiani hanno lottato in entrambi i set, restando a contatto nel punteggio, ma senza riuscire a trovare lo spunto necessario per allungare la partita.

Nei quarti di finale, Krumins/Lupo hanno affrontato gli ungheresi Tari/Niemeier, cedendo in due set (22-24, 15-21). Il rammarico maggiore è legato al primo parziale, perso ai vantaggi dopo un confronto equilibrato, mentre nel secondo set gli avversari hanno preso il controllo del gioco, chiudendo con maggiore continuità.

Il torneo prosegue ora con due semifinali che si preannunciano aperte. Da una parte i lettoni Tocs/Auziņš, capaci di eliminare al tie-break gli spagnoli Matos/Pérez, sfideranno proprio Tari/Niemeier, reduci dal successo sugli azzurri. Dall’altra, gli olandesi Sonneville/Groenewold, solidi e continui nel loro percorso, se la vedranno con gli estoni Tiisaar/Korotkov, protagonisti di un cammino convincente culminato con l’eliminazione dei canadesi Rahnavard/Kemp.

Ottavi di finale: Matos/Pérez ESP [6] – Huerta A./Gavira ESP [1] 2-0 (21-16, 21-16)

Krumins/Lupo ITA [16] [Q] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [11] [Q] 2-1 (21-14, 9-21, 15-11)

Sonneville/Groenewold NED [2] – Andreatta, T./Acerbi ITA [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Moreno/Sanfélix ESP [5] – Rahnavard/Kemp CAN [7] 0-2 (20-22, 19-21)

Quarti di finale: Tocs/Auziņš G. LAT [10] – Matos/Pérez ESP [6] 2-1 (21-15, 17-21, 16-14)

Krumins/Lupo ITA [16] [Q] – Tari/Niemeier HUN [4] 0-2 (22-24, 15-21)

Beta/Besarab POL [3] – Sonneville/Groenewold NED [2] 0-2 (25-27, 14-21)

Rahnavard/Kemp CAN [7] – Tiisaar/Korotkov EST [9] 0-2 (15-21, 17-21)

Semifinali: 10-May 11:30 Tocs/Auziņš G. LAT [10] – Tari/Niemeier HUN [4]

10-May 13:00 Sonneville/Groenewold NED [2] – Tiisaar/Korotkov EST [9]