Scampoli/Bianchi vincono la battaglia per i quarti! Ostacolo lituano per le azzurre sulla via della top4

Si preannunciava una sfida non semplice per Claudia Scampoli e Giada Bianchi negli ottavi di finale del Challenge di Tlaxcala e così è stato, ma la coppia italiana, pur soffrendo, ha centrato un’altra, la terza consecutiva, qualificazione ai quarti di finale di un evento di alto livello e ora punta alla seconda semifinale di fila.

Le azzurre hanno sconfitto in tre set negli ottavi la coppia statunitense Harward/Hodel, composta da due atlete esperte che hanno alle spalle una carriera importante fra AVP e circuito mondiale. La coppia azzurra ha iniziato con il piede giusto incanalando il primo set con un 7-0 iniziale che ha lasciato annichilite le statunitensi, che hanno provato a rientrare e ci sono riuscite pareggiando a quota 14. Nel finale le italiane hanno avuto qualcosa in più, vincendo 21-17.

Nel secondo set la situazione si è completamente ribaltata, con le statunitensi che si sono portate avanti 10-3 e hanno resistito al tentativo di ritorno della coppia azzurra vincendo 21-14. Nel tie break il tentativo di fuga delle italiane sul 10-6 è stato sventato da Harward/Hodel che hanno pareggiato a quota 12, ma al primo tentativo Scampoli/Bianchi sono riuscite ad avere la meglio con il punteggio di 15-13 e si sono conquistate l’accesso ai quarti.

Alle 22.00 ora italiana le azzurre affronteranno la coppia di punta del movimento lituano, composta da Paulikiene e Raupelyte. coppia che lo scorso anno è stata due volte quinta, a Recife e a Baden, ma che vanta un quarto posto agli Europei in Olanda nel 2024, anno in cui ha conquistato, sempre a Recife, l’unico podio della sua storia che dura dal 2023.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Hölting Nilsson/Andersson E SWE [1] – Rivest/Licht CAN [32] 2-0 (21-8, 21-8)

Pascariuc P./Horst AUT [16] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [17] 2-1 (21-12, 12-21, 15-12)

Hölting Nilsson/Andersson E SWE [1] – Pascariuc P./Horst AUT [16] 2-0 (21-12, 21-15)

Rivest/Licht CAN [32] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [17] 0-2 (18-21, 11-21)

Pool B

Krattiger/Dillier SUI [2] – Rahnavard/Kemp CAN [31] 2-0 (21-10, 21-15)

Luini/Immers NED [15] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-19, 21-17)

Krattiger/Dillier SUI [2] – Luini/Immers NED [15] 1-2 (21-15, 14-21, 13-15)

Rahnavard/Kemp CAN [31] – Kantor/Lejawa POL [18] 0-2 (17-21, 15-21)

Pool C

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [3] – Nemec/Petruf SVK [30] 2-0 (21-18, 21-11)

Huster/Winter GER [14] – Just/Wüst GER [19] Injury Team B

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [3] – Huster/Winter GER [14] 2-0 (21-17, 21-15)

Nemec/Petruf SVK [30] – Just/Wüst GER [19] 0-2 (19-21, 15-21)

Pool D

Nicolaidis/Carracher AUS [4] – Caldwell/La Bouliere USA [29] 1-2 (19-21, 21-14, 13-15)

Friedli/Jordan SUI [13] – Gonzalo/Giuliano PAR [20] 2-0 (21-16, 21-17)

Caldwell/La Bouliere USA [29] – Friedli/Jordan SUI [13] 1-2 (23-21, 20-22, 13-15)

Nicolaidis/Carracher AUS [4] – Gonzalo/Giuliano PAR [20] 2-0 (23-21, 21-17)

Pool E

Arthur/Adrielson BRA [5] – Hodges/Hood AUS [28] 1-2 (15-21, 21-12, 13-15)

Cory/Bradford USA [12] – Potts/Pearse AUS [21] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

Hodges/Hood AUS [28] – Potts/Pearse AUS [21] 0-2 (21-23, 18-21)

Arthur/Adrielson BRA [5] – Cory/Bradford USA [12] 1-2 (21-15, 15-21, 13-15)

Pool F

Adelmo/Mateus BRA [6] – Osuna/Sarabia MEX [27] 2-0 (21-17, 23-21)

Amieva/Bueno ARG [11] – Brewster/Webber USA [22] 1-2 (21-14, 13-21, 21-23)

Adelmo/Mateus BRA [6] – Brewster/Webber USA [22] 0-2 (25-27, 9-21)

Osuna/Sarabia MEX [27] – Amieva/Bueno ARG [11] 0-2 (15-21, 17-21)

Pool G

Henning/Pfretzschner L. GER [7] – Mayer/Penberthy ISV [26] 1-2 (24-22, 17-21, 16-18)

Pedrosa/Campos POR [10] – Smith/Ierna USA [23] 2-1 (15-21, 21-14, 15-8)

Mayer/Penberthy ISV [26] – Pedrosa/Campos POR [10] 1-2 (21-19, 14-21, 8-15)

Henning/Pfretzschner L. GER [7] – Smith/Ierna USA [23] 0-2 (11-21, 20-22)

Pool H

Lares/Carlos Andres MEX [8] – Hörl/Grössig AUT [25] 1-2 (22-24, 21-19, 11-15)

Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Bedritis/Rinkevics LAT [24] 1-2 (21-16, 20-22, 9-15)

Hörl/Grössig AUT [25] – Bedritis/Rinkevics LAT [24] 2-0 (24-22, 24-22)

Lares/Carlos Andres MEX [8] – Elazar/Cuzmiciov ISR [9] 1-2 (15-21, 21-19, 14-16)

Sedicesimi di finale: Pascariuc P./Horst AUT [16] – Smith/Ierna USA [23] 2-0 (21-14, 26-24)

Huster/Winter GER [14] – Cory/Bradford USA [12] 1-2 (17-21, 21-19, 9-15)

Mayer/Penberthy ISV [26] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-1 (21-16, 14-21, 18-16)

Hodges/Hood AUS [28] – Amieva/Bueno ARG [11] 0-2 (17-21, 19-21)

Adelmo/Mateus BRA [6] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [17] 0-2 (19-21, 20-22)

Krattiger/Dillier SUI [2] – Elazar/Cuzmiciov ISR [9] 2-0 (21-16, 21-15)

Caldwell/La Bouliere USA [29] – Just/Wüst GER [19] 2-0 (21-17, 21-14)

Bedritis/Rinkevics LAT [24] – Nicolaidis/Carracher AUS [4] 0-2 (18-21, 15-21)

Ottavi di finale: Luini/Immers NED [15] – Pascariuc P./Horst AUT [16]

Brewster/Webber USA [22] – Cory/Bradford USA [12]

Hörl/Grössig AUT [25] – Mayer/Penberthy ISV [26]

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [3] – Amieva/Bueno ARG [11]

Friedli/Jordan SUI [13] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [17]

Potts/Pearse AUS [21] – Krattiger/Dillier SUI [2]

Pedrosa/Campos POR [10] – Caldwell/La Bouliere USA [29]

Hölting Nilsson/Andersson E SWE [1] – Nicolaidis/Carracher AUS [4]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Pavelková K./Pavelková A. CZE [17] – Vergara/González ESP [14] 2-0 (21-14, 21-18)

Jiang K. Y./J. Dong CHN [24] – Lunio/Okla POL [27] 2-1 (15-21, 21-16, 15-8)

Alupei/Vaida ROU [18] – Tan/Reilly USA [28] 2-0 (22-20, 21-16)

Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Annique/Menia SUI [16] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)

Verena/Thainara BRA [5] – Christ/Neuß GER [26] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)

van Driel E./Konink NED [19] – Ren/Non JPN [9] 2-1 (21-15, 17-21, 15-7)

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] – Parkkinen/Prihti FIN [15] 2-1 (14-21, 21-19, 15-13)

Harward/Hodel USA [10] – Anderson/Chacon USA [20] 2-0 (21-19, 21-17)

Ottavi di finale: Paul/Kunst GER [2] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [17] 1-2 (14-21, 21-15, 16-18)

Fleming/Alchin AUS [12] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [24] 2-0 (21-13, 21-17)

Urango/Rice USA [22] – Alupei/Vaida ROU [18] 2-0 (21-18, 21-10)

Van Winkle/Phillips USA [4] – Yan X./X. Y. Xia CHN [6] 2-1 (14-21, 21-18, 16-14)

Hughes/Batenhorst USA [3] – Verena/Thainara BRA [5] 2-1 (15-21, 21-19, 15-12)

Savvy/Newberry USA [7] – van Driel E./Konink NED [19] 0-2 (17-21, 16-21)

Kadeliye/Zhou M. L. CHN [25] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 0-2 (11-21, 16-21)

Scampoli/Bianchi ITA [1] – Harward/Hodel USA [10] 2-1 (21-17, 14-21, 15-13)

Quarti di finale: 21-Mar 14:00 Fleming/Alchin AUS [12] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [17]

21-Mar 14:00 Van Winkle/Phillips USA [4] – Urango/Rice USA [22]

21-Mar 15:00 van Driel E./Konink NED [19] – Hughes/Batenhorst USA [3]

21-Mar 15:00 Scampoli/Bianchi ITA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13]