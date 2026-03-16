Ranking WTA (16 marzo 2026): Sabalenka vola, Rybakina scavalca Swiatek. Stabile Paolini

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Indian Wells: la bielorussa Aryna Sabalenka vola dopo la vittoria in California, mentre la finalista, la kazaka Elena Rybakina, si issa per la prima volta al numero 2 del mondo, scavalcando la polacca Iga Swiatek, ora terza.

Stabile l’azzurra Jasmine Paolini, che conserva la settima posizione, mentre salgono l’ucraina Elina Svitolina, ottava, e la canadese Victoria Mboko, che trova il best ranking portandosi al nono posto: entrambe scavalcano la russa Mirra Andreeva, che perde i 1000 punti di Indian Wells 2025 e scivola in decima piazza.

L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, perde due posizioni e scende al numero 44, mentre tra le prime 200 del mondo ci sono Lucrezia Stefanini, che perde 5 posizioni ed è al 143° posto, Nuria Brancaccio, che invece ne guadagna 7 ed è 151ma, Lucia Bronzetti, che ne cede 11 ed è 152ma, e Lisa Pigato, che scende di due ed è proprio al numero 200 del mondo.

RANKING WTA

Lunedì 16 marzo 2026

1 Aryna Sabalenka 11025

2 Elena Rybakina 7783

3 Iga Swiatek 7413

4 Coco Gauff 6748

5 Jessica Pegula 6678

6 Amanda Anisimova 6180

7 Jasmine Paolini 4232

8 Elina Svitolina 4020

9 Victoria Mboko 3351

10 Mirra Andreeva 3066

ITALIANE TRA LE PRIME 200

Lunedì 16 marzo 2026

7 Jasmine Paolini 4232

44 Elisabetta Cocciaretto 1255

143 Lucrezia Stefanini 540

151 Nuria Brancaccio 493

152 Lucia Bronzetti 490

200 Lisa Pigato 367