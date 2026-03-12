WTA Indian Wells 2026: Swiatek e Pegula avanti, due ritiri negli ottavi

Tutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells, il terzo della stagione femminile, è ora allineato ai quarti di finale. E nella parte inferiore, non c’è che dire, è un’autentica parata di star dell’attuale era della WTA. Questo, però, a scapito un po’ dello spettacolo di alcuni match e anche della durata di altri, visto che ci sono stati due ritiri nella notte.

Il primo abbandono a match in corso di cui parliamo è quello di Sonay Kartal. La britannica, contro Elena Rybakina, se la batte anche bene confermando di essere fastidiosa per molte (e i suoi scalpi di Navarro e Keys sono una forte testimonianza), ma è costretta al ritiro a metà secondo parziale in virtù di un problema fisico. Vero è che, a rete, si nota che i rapporti con Rybakina non sono dei migliori.

Per Rybakina ci sarà Jessica Pegula: l’americana, viste le condizioni della giornata, è autrice del miglior match visto in campo femminile, quello contro la svizzera Belinda Bencic, in cui nel secondo set c’è lotta davvero ampia prima che l’elvetica sia costretta a cedere il passo. E, una volta di più, bisogna constatare come Pegula sia davvero costante e specialmente questo inizio di stagione la vede avanti perfino più di altre volte.

Il secondo match concluso anticipatamente vede l’ucraina Elina Svitolina andare ai quarti dopo l’uscita di scena della ceca Katerina Siniakova sul 6-1 1-1. Al di là del doppio, che per lei è un’abitudine, non è difficile immaginare che siano pesati su Siniakova i tre match al terzo set, due dei quali veramente duri (Fernandez e Andreeva). Per Svitolina ci sarà Iga Swiatek, capace di demolire (in tutti i sensi) sia Karolina Muchova che il suo gioco: per la polacce è 6-2 6-0 sulla ceca.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS: OTTAVI DI FINALE

Pegula (USA) [5]-Bencic (SUI) [12] 6-3 7-6(5)

Rybakina (KAZ) [3]-Kartal (GBR) 6-4 4-3 rit.

Svitolina (UKR) [9]-Siniakova (CZE) 6-1 1-1 rit.

Swiatek (POL) [2]-Muchova (CZE) [13] 6-2 6-0