WTA Indian Wells 2026: colpo Svitolina su Swiatek, avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinali

Allineato alle semifinali anche tutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. In un certo senso, si conferma una buona parte dei valori già visti agli Australian Open, nel senso che tre semifinaliste su quattro sono le stesse del primo Slam dell’anno, sebbene disposte diversamente, e nei quarti si è anche avuta la replica della semifinale tra Elena Rybakina e Jessica Pegula disputata a Melbourne.

Risultato? Quasi lo stesso: 6-1 7-6(4), con la kazaka in grado di dominare il primo set e il secondo che, invece, vede Pegula avere effettivamente le sue opzioni: prende il break di vantaggio, sale sul 4-1, poi subisce il controbreak e forse perde la sua reale chance proprio sul 4-3, quando in un game notevolmente lungo manca tre palle break. E, poi, il tie-break è tutto per Rybakina.

Di fronte alla campionessa di Melbourne ci sarà Elina Svitolina. Per l’ucraina ancora una fase di grande alto nella sua parabola di inizio 2026 con il successo nei confronti di Iga Swiatek: non la batteva da quasi tre anni, dai quarti di Wimbledon 2023. Per Svitolina basta semplicemente un break nel finale terzo set dopo una partita vissuta in modo lineare, senza grandi sconvolgimenti nonostante i tre set.

Nella parte alta del tabellone, per la numero 1 Aryna Sabalenka ancora una semifinale, ma stavolta dovendo tenere a bada un’ottima versione di Victoria Mboko. La canadese si sta abituando sempre di più a viaggiare da giocatrice di primissimo piano su questi palcoscenici e l’effetto si vede, anche se più volte non riesce a sfruttare delle chance per allungare il match. Subisce un solo break, prova più volte a rientrare, ed è un po’ un segnale per Sabalenka: ci sono giocatrici ben più che disposte a tenerle testa anche fuori dalle primissime.

Per la bielorussa ci sarà la ceca Linda Noskova, che conclude il sogno di Talia Gibson, l’australiana che aveva stupito tutti anche per concretezza del suo tennis fin dalle qualificazioni. Per lei un 6-2 4-6 6-2 che la porta a una seconda volta assoluta in una semifinale 1000: l’altra si era verificata a Pechino lo scorso anno, e giunse in finale. Naturalmente miglior risultato anche all’interno del Sunshine Double.

RISULTATI QUARTI DI FINALE WTA INDIAN WELLS

Sabalenka [1]-Mboko (CAN) [10] 7-6(0) 6-4

Noskova (CZE) [14]-Gibson (AUS) [Q] 6-2 4-6 6-2

Rybakina (KAZ) [3]-Pegula (USA) [5] 6-1 7-6(4)

Svitolina (UKR) [9]-Swiatek (POL) [2] 6-2 4-6 6-4