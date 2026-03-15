Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata

Sorteggiato da poche decine di minuti il tabellone principale del quarto WTA 1000 della stagione, quello di Miami. Si va da una parte all’altra degli USA, e in questo caso si arriva in quella che è più vicina all’Italia per distanza e, naturalmente, un fuso orario (molto) più accessibile rispetto alle questioni proibitive della California.

La prima notizia riguarda Jasmine Paolini, che probabilmente ha bisogno di qualche autentico sortilegio per scappare dal lato di tabellone di Aryna Sabalenka nel quale finisce praticamente in quasi ogni singola occasione. In questo caso la zona è quella dei quarti, ma è tutto il suo tabellone a essere al limite dell’infernale: la lettone Jelena Ostapenko al terzo turno e l’ucraina Elina Svitolina ai quarti. S’è visto, diciamo così, molto di meglio.

Ritorna, dopo aver saltato Indian Wells, anche Elisabetta Cocciaretto, che però dalle parti dell’Hard Rock Stadium ha se possibile anche più sfortuna di Paolini. Primo turno contro una qualificata (ci sono Trevisan e Stefanini nel tabellone cadetto), questo è vero, ma è ugualmente vero che al secondo turno può esserci di nuovo Coco Gauff, per quanto debba tornare alla memoria l’impresa di Doha da parte della marchigiana.

Attenzione al terzo turno potenziale Eala-Swiatek, con una delle due che perderà per forza punti visto che si trovarono faccia a faccia proprio nei quarti in questo torneo nel 2025. Particolare il primo turno tra wild card illustri Brady-Stephens, non una buona notizia per Qinwen Zheng che deve affrontare la vincitrice di tale confronto. E, a tal proposito, anche Sabalenka tanto contenta non è: dagli ottavi in poi avrà enormi livelli di difficoltà da superare tra Zheng o Keys, potenzialmente Svitolina e, poi, Rybakina, Osaka o Pegula. Il tutto mentre nel lato Swiatek ci sono Pegula, Gauff, Andreeva e Mboko.

TABELLONE WTA 1000 MIAMI 2026

Sabalenka [1]-Bye

Li (USA)-Qualificata

McNally (USA)-Qualificata

Bye-Xinyu Wang (CHN) [29]

Zheng (CHN) [23]-Bye

Brady (USA) [WC]-Stephens (USA) [WC]

Ruse (ROU)-Ruzic (CRO)

Bye-Keys (USA) [15]

Svitolina (UKR) [9]-Bye

Jones (AUS) [WC]-Qualificata

Baptiste (USA)-Maria (GER)

Bye-Samsonova [19]

Ostapenko (LAT) [25]-Bye

Yastremska (UKR)-Krueger (USA) [WC]

Qualificata-Townsend (USA) [WC]

Bye-Paolini (ITA) [7]

Rybakina (KAZ) [3]-Bye

Tjen (INA)-Putintseva (KAZ)

Sierra (ARG)-Cristian (ROU)

Bye-Kostyuk (UKR) [27]

Jovic (USA) [18]-Bye

Badosa (ESP)-Qualificata

Bejlek (CZE)-Qualificata

Bye-Osaka (JPN) [16]

Alexandrova [11]-Bye

Tagger (AUT) [WC]-Qualificata

Kartal (GBR)-Stearns (USA)

Bye-Raducanu (GBR) [24]

Fernandez (CAN) [26]-Bye

Arango (COL)-Selekhmeteva

Jones (GBR)-V. Williams (USA) [WC]

Bye-Pegula (USA) [5]

Anisimova (USA) [6]-Bye

Waltert (SUI)-Tomljanovic (AUS)

Lys (GER)-Qualificata

Bye-Bucsa (ESP) [30]

Shnaider [20]-Bye

Valentova (CZE)-Bye

Sonmez (TUR)-Haddad Maia (BRA)

Bye-Bencic (SUI) [12]

Noskova (CZE) [14]-Bye

Zhang (CHN)-Cirstea (ROU)

Grabher (AUT)-Sakkari (GRE)

Bye-Mertens (BEL) [21]

Joint (AUS) [28]-Bye

Parks (USA)-Qualificata

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Bye-Gauff (USA) [4]

M. Andreeva [8]-Bye

Kessler (USA)-Frech (POL)

Vidmanova (CZE) [WC]-Jacquemot (FRA)

Bye-Bouzkova (CZE) [32]

Kalinskaya [22]-Bye

Qualificata-Bondar (HUN)

Kenin (USA)-Blinkova

Bye-Mboko (CAN) [10]

Muchova (CZE) [13]-Bye

Siniakova (CZE)-Osorio (COL)

Boulter (GBR)-Bouzas Maneiro (ESP)

Bye-Tauson (DEN) [17]

Eala (PHI) [31]-Bye

Siegemund (GER)-Marcinko (CRO)

Linette (POL)-Gracheva (FRA)

Bye-Swiatek (POL) [2]