Tennis
Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata
Sorteggiato da poche decine di minuti il tabellone principale del quarto WTA 1000 della stagione, quello di Miami. Si va da una parte all’altra degli USA, e in questo caso si arriva in quella che è più vicina all’Italia per distanza e, naturalmente, un fuso orario (molto) più accessibile rispetto alle questioni proibitive della California.
La prima notizia riguarda Jasmine Paolini, che probabilmente ha bisogno di qualche autentico sortilegio per scappare dal lato di tabellone di Aryna Sabalenka nel quale finisce praticamente in quasi ogni singola occasione. In questo caso la zona è quella dei quarti, ma è tutto il suo tabellone a essere al limite dell’infernale: la lettone Jelena Ostapenko al terzo turno e l’ucraina Elina Svitolina ai quarti. S’è visto, diciamo così, molto di meglio.
Ritorna, dopo aver saltato Indian Wells, anche Elisabetta Cocciaretto, che però dalle parti dell’Hard Rock Stadium ha se possibile anche più sfortuna di Paolini. Primo turno contro una qualificata (ci sono Trevisan e Stefanini nel tabellone cadetto), questo è vero, ma è ugualmente vero che al secondo turno può esserci di nuovo Coco Gauff, per quanto debba tornare alla memoria l’impresa di Doha da parte della marchigiana.
Attenzione al terzo turno potenziale Eala-Swiatek, con una delle due che perderà per forza punti visto che si trovarono faccia a faccia proprio nei quarti in questo torneo nel 2025. Particolare il primo turno tra wild card illustri Brady-Stephens, non una buona notizia per Qinwen Zheng che deve affrontare la vincitrice di tale confronto. E, a tal proposito, anche Sabalenka tanto contenta non è: dagli ottavi in poi avrà enormi livelli di difficoltà da superare tra Zheng o Keys, potenzialmente Svitolina e, poi, Rybakina, Osaka o Pegula. Il tutto mentre nel lato Swiatek ci sono Pegula, Gauff, Andreeva e Mboko.
TABELLONE WTA 1000 MIAMI 2026
Sabalenka [1]-Bye
Li (USA)-Qualificata
McNally (USA)-Qualificata
Bye-Xinyu Wang (CHN) [29]
Zheng (CHN) [23]-Bye
Brady (USA) [WC]-Stephens (USA) [WC]
Ruse (ROU)-Ruzic (CRO)
Bye-Keys (USA) [15]
Svitolina (UKR) [9]-Bye
Jones (AUS) [WC]-Qualificata
Baptiste (USA)-Maria (GER)
Bye-Samsonova [19]
Ostapenko (LAT) [25]-Bye
Yastremska (UKR)-Krueger (USA) [WC]
Qualificata-Townsend (USA) [WC]
Bye-Paolini (ITA) [7]
Rybakina (KAZ) [3]-Bye
Tjen (INA)-Putintseva (KAZ)
Sierra (ARG)-Cristian (ROU)
Bye-Kostyuk (UKR) [27]
Jovic (USA) [18]-Bye
Badosa (ESP)-Qualificata
Bejlek (CZE)-Qualificata
Bye-Osaka (JPN) [16]
Alexandrova [11]-Bye
Tagger (AUT) [WC]-Qualificata
Kartal (GBR)-Stearns (USA)
Bye-Raducanu (GBR) [24]
Fernandez (CAN) [26]-Bye
Arango (COL)-Selekhmeteva
Jones (GBR)-V. Williams (USA) [WC]
Bye-Pegula (USA) [5]
Anisimova (USA) [6]-Bye
Waltert (SUI)-Tomljanovic (AUS)
Lys (GER)-Qualificata
Bye-Bucsa (ESP) [30]
Shnaider [20]-Bye
Valentova (CZE)-Bye
Sonmez (TUR)-Haddad Maia (BRA)
Bye-Bencic (SUI) [12]
Noskova (CZE) [14]-Bye
Zhang (CHN)-Cirstea (ROU)
Grabher (AUT)-Sakkari (GRE)
Bye-Mertens (BEL) [21]
Joint (AUS) [28]-Bye
Parks (USA)-Qualificata
Qualificata-Cocciaretto (ITA)
Bye-Gauff (USA) [4]
M. Andreeva [8]-Bye
Kessler (USA)-Frech (POL)
Vidmanova (CZE) [WC]-Jacquemot (FRA)
Bye-Bouzkova (CZE) [32]
Kalinskaya [22]-Bye
Qualificata-Bondar (HUN)
Kenin (USA)-Blinkova
Bye-Mboko (CAN) [10]
Muchova (CZE) [13]-Bye
Siniakova (CZE)-Osorio (COL)
Boulter (GBR)-Bouzas Maneiro (ESP)
Bye-Tauson (DEN) [17]
Eala (PHI) [31]-Bye
Siegemund (GER)-Marcinko (CRO)
Linette (POL)-Gracheva (FRA)
Bye-Swiatek (POL) [2]