WTA Indian Wells 2026, continua la marcia di Sabalenka. Bene Errani/Vavassori nel doppio misto

Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone definiscono le prime qualificate ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells. Aryna Sabalenka continua la sua marcia inarrestabile superando di slancio Naomi Osaka. Passano il turno nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori.

Nel primo incontro di giornata Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, regola la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti. La bielorussa, dopo aver fallito la palla break nel primo game, strappa il servizio alla nipponica nel terzo e nel quinto gioco per poi timbrare il 6-2 al secondo set point. La prima testa di serie salva palla break nel secondo gioco, la manca nel quinto e strappa il servizio alla rivale nel settimo gioco. Sabalenka annulla la possibilità dell’immediato 4-4 e, al primo match point, fissa il 6-4.

Continua l’avanzata di Talia Gibson. L’australiana doma Jasmine Paolini 7-5 2-6 6-1 in due ore e un minuto. L’azzurra opera il primo break del match nel quinto gioco per il provvisorio 3-1, la sua avversaria replica con l’immediato 3-2 e ripristina l’equilibrio dei servizi. La frazione si risolve in volata: l’australiana ottiene il break nell’undicesimo gioco e, al primo set point, firma il 7-5. La numero uno d’Italia reagisce in maniera veemente, scappa sul 3-0 grazie al break del secondo gioco e chiude 6-2. Nel terzo set opera il break in apertura, Paolini accorcia 2-1 ma Gibson inanella altri quattro giochi e timbra il decisivo 6-1 al primo match point.

Victoria Mboko, testa di serie numero 10, regola l’americana Amanda Anisimova, sesta favorita del tabellone, 6-4 6-1 in un’ora e tredici minuti. La canadese risolve il parziale di apertura a proprio favore con il break del settimo gioco e capitalizza il primo set point per siglare il 6-4. La seconda frazione rappresenta un monologo. La canadese opera il break in apertura e, dopo il 2-1 siglato dalla statunitense, non si volta più indietro e trasforma il primo match point per il perentorio 6-1.

La ceca Linda Noskova, al termine di una partita senza storia, domina la filippina Alexandra Eala 6-2 6-0 in appena cinquantasei minuti. La testa di serie numero quattordici opera il break in apertura, manca due palle del 3-0 e toglie nuovamente il servizio all’avversaria prima di firmare il 6-2 al terzo set point. La seconda frazione non ha storia: Noskova timbra il break in apertura, vince un solo game ai vantaggi e sigla il 6-0 conclusivo al sesto match point.

Negli ottavi di finale del torneo di doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero quattro, superano al match tie-break la coppia formata dall’americana Desirae Krawczyk e dal britannico Neal Skupski con il punteggio di 4-6 6-3 10-8 in un’ora e trentadue minuti.