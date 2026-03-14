WTA Indian Wells 2026, sarà ancora Sabalenka-Rybakina la sfida per il titolo

Saranno ancora loro, dopo la sfida di Melbourne, a giocarsi l’ultimo atto di uno dei tornei più prestigiosi dell’anno. Aryna Sabalenka e Elena Rybakina si ritrovano faccia a faccia nella finale del torneo WTA di Indian Wells dopo aver superato il penultimo ostacolo senza eccessivi patemi.

Nella prima semifinale Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, liquida la ceca Linda Noskova, quattordicesima favorita del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e ventinove minuti. La bielorussa rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-1, scappa sul 5-1 quando toglie nuovamente il servizio alla rivale e, dopo aver perso due giochi di fila, firma il 6-3 alla prima possibilità.

Nel secondo parziale Sabalenka continua a spingere e ottiene il break in apertura. La prima testa di serie potrebbe dilagare, ma non riesce a concretizzare le possibilità di ulteriore allungo nel terzo e nel quinto gioco prima di firmare, al terzo match point, il risolutivo 6-4.

Nella seconda semifinale Elena Rybakina, testa di serie numero tre, piega l’ucraina Elina Svitolina, nona favorita del tabellone, 7-5 6-4 in un’ora e quarantasette minuti. La kazaka, dopo aver rimontato lo 0-2 iniziale, risolve la frazione iniziale in volata grazie al break decisivo operato ai vantaggi nell’undicesimo game prima di chiudere 7-5. Nella seconda partita la vincitrice degli Australian Open parte a razzo con due break consecutivi, vola sul 5-1, resiste al ritorno della rivale e, al terzo match point, sigla il definitivo 6-4.