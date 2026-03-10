Sci alpino, Italia con quattro medaglie alle Paralimpiadi. Oro anche per Spagna e Svezia

Una giornata straordinaria per l’Italia nello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono arrivate ben quattro medaglie nelle gare odierne dedicate tutte alla combinata. Meravigliosa la medaglia d’oro per Giacomo Bertagnolli, undicesimo podio paralimpico della carriera, nella categoria ipovedenti. Terza medaglia consecutiva anche per Chiara Mazzel, che ha vinto l’argento nella gara femminile.

Nella categoria standing al maschile è arrivato l’argento di Federico Pelizzari, mentre nel sitting, dopo due quarti posti consecutivi, finalmente è arrivata la medaglia per René De Silvestro, che ha conquistato un fantastico argento, sfiorando l’oro per undici centesimi.

Si sono poi svolte anche le gare femminili anche nello standing e nel sitting. Nello standing il successo è andato alla svedese Ebba Aarsjoe e sul podio con lei sono salite anche la francese Aurelie Richard e la cinese Zhu Wenjing. Nel sitting oro per la spagnola Audrey Pascual Seco, mentre argento e bronzo sono andati alla tedesca Anna-Lena Forster e alla cinese Liu Sitong.