Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kg

Si apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. La prima giornata del torneo in programma sui tatami della capitale tagika si è conclusa infatti con un doppio piazzamento sul podio per la spedizione italiana, che piazza sia Odette Giuffrida che Kenya Perna nella top3 della categoria femminile fino a 52 kg.

Sesto titolo Slam in carriera per la 31enne romana (l’ultimo risaliva ad Abu Dhabi 2023), che taglia il traguardo dei venti podi complessivi nei GS e mette in cascina 1000 punti importanti per rimanere in quota nel ranking mondiale verso l’apertura del periodo di qualificazione olimpica in chiave Los Angeles 2028. Giuffrida ha fatto valere il suo status di testa di serie n.1 a Dushanbe, battendo quattro avversarie decisamente inferiori e sfruttando nel migliore dei modi un campo partenti di livello non stellare per portare a casa l’intera posta in palio. La campionessa mondiale del 2024, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata agli Europei di Tbilisi, ha sconfitto nell’ordine la polacca Kinga Klimczak, le uzbeke Sugdiyona Rafkatova e Mukhayyo Akhmatova ed infine la polacca Aleksandra Kaleta nell’ultimo atto per vincere il primo dei due Grand Slam asiatici in programma a maggio.

Da evidenziare anche l’ottimo percorso della 25enne Kenya Perna, beffata in semifinale da Kaleta (dopo essere passata in vantaggio con uno yuko) ma capace poi di chiudere in terza posizione salendo per la prima volta sul podio nel circuito maggiore al dodicesimo tentativo. Settima nei -48 kg la 22enne Asia Avanzato, alla seconda esperienza in uno Slam.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Dushanbe 2026 di judo.

-48 kg F

1 Jamsran (Mgl)

2 Gersjes (Ned)

3 Zhuang (Chn) e Hui (Chn)

-52 kg F

1 Giuffrida (Ita)

2 Kaleta (Pol)

3 Perna (Ita) e Myagmarsuren (Mgl)

-57 kg F

1 Mukhina (Rus)

2 Terbish (Mgl)

3 Elkina (Rus) e Tao (Chn)

-60 kg M

1 Bliev (Rus)

2 Lesiuk (Ukr)

3 Alzhan (Kaz) e Kudbudinov (Tjk)

-66 kg M

1 Emomali (Tjk)

2 Ortikov (Uzb)

3 Kobets (Rus) e Abuladze (Rus)