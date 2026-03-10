Curling, l’Italia firma la seconda vittoria alle Paralimpiadi: successo di lusso sulla Gran Bretagna

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna per 8-6 nel torneo di curling a squadre miste che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Secondo successo per gli azzurri, che sono saliti in quinta posizione alla pari con la Lettonia e la Slovacchia, rilanciandosi nella corsa verso le semifinali: solo le migliori quattro classificate approdano alla zona medaglia e il vantaggio di Canada (5-0), Cina (4-1), Svezia (4-1) e Corea del Sud (4-2) non è di poco conto.

Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi hanno iniziato l’incontro mettendo a segno un punto, ma nella frazione successiva i britannici hanno reagito portando tre end in casa. Il quartetto tricolore ha prontamente replicato, siglando un punto con il vantaggio del martello e poi strappando una mano da addirittura tre punti nel quarto parziale per issarsi sul 5-3.

Al ritorno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo i rivali hanno prontamente pareggiato i conti (5-5), ma nel sesto end è emersa la classe dei padroni di casa, che hanno messo a segno tre punti e hanno messo grande pressioni ai britannici, capaci di reagire con un solo punto nel settimo gioco prima di cedere. La sfida di questa sera (ore 18.35) contro la Norvegia avrà un peso specifico enorme in ottica passaggio del turno.