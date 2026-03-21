Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico Posillipo

Alterne fortune per le formazioni italiane nella seconda giornata dei gironi dei quarti di finale di Conference Cup. La De Akker Bologna conquista la seconda vittoria in altrettante partite e vola in Final Four, mentre il Circolo Nautico Posillipo perde di misura ed è eliminato.

La formazione felsinea firma un autentico capolavoro superando a domicilio l’Apollon Smirne per 14-11. Il sette allenato da Federico Mistrangelo, dopo aver concluso il periodo di apertura in svantaggio per 4-2, cambia passa a ridosso dell’intervallo lungo e piazza il 4-1 con cui assume il controllo dell’inerzia della contesa: a metà partita il punteggio è di 7-6 per la squadra italiana.

Ad inizio ripresa i bolognesi continuano a spingere e prendono il largo con il 3-0 che li proietta sul 10-6, le firme sono di Bragantini, McFarland e Campopiano, top scorer del match con una cinquina. Daube e Kapotsis accorciano sul 10-8, ma la De Akker non si scompone, ribatte alle avanzate elleniche con puntualità e sigilla il successo con il 14-11 timbrato da Di Murro.

Deve invece ingoiare il boccone amaro dell’eliminazione il Circolo Nautico Posillipo, superato 13-12 ad Atene dal Panionios. I partenopei si inchinano alla rete siglata, in superiorità numerica, da Kapetanakis ad un minuto e cinque secondi dal suono della sirena conclusiva. Il sette allenato da Pino Porzio alza bandiera bianca dopo una partita sviluppatasi sui binari dell’assoluto equilibrio e nella quale gli ellenici non superano mai le due lunghezze di vantaggio. Nella formazione greca Gounas è il mattatore di giornata con una cinquina, mentre per i partenopei vanno a segno con tre reti Radovic, Mattiello e Rocchino.

CONFERENCE CUP MASCHILE PALLANUOTO 2025-2026

1ª giornata quarti di finale

Girone A

Ranieri Impiantistica CN Posillipo– Panionios GSS 12-13

CN Tenerife Echeyde- Endo Plus Service Honved 15-16

Classifica

Panionios GSS 6, Endo Plus Service Honved 6, Ranieri Impiantistica CN Posillipo 0, CN Tenerife Echeyde 0.

Girone B

VK Mornar Split -Solatradex CN Mataró 12-14

GS Apollon Smyrnis- De Akker Team 11-14

Classifica

De Akker Team 6, GS Apollon Smyrnis 3, Solatradex CN Mataró 3, VK Mornar Split 0.