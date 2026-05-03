Pallanuoto
Pallanuoto, il De Akker Team conquista la Conference Cup!
Il De Akker Team vince la Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine felsinea, agli ordini di Federico Mistrangelo, piega nell’ultimo atto della Final Four, disputata ad Atene, in Grecia, i magiari dell’Endo Plus Service Honved, battuti per 17-14. Terzo posto per l’Apollon Smyrnis, che vince il derby ellenico contro il Panionios, sconfitto per 15-13.
Nel primo quarto il De Akker Team dallo 0-1 vola sul 3-1, ma i magiari rientrano sul 3-3. Nuovo vantaggio felsineo con McFarland, ma gli ungheresi trovano il 4-4. Nella seconda frazione per due volte gli ungheresi passano in vantaggio, ma il De Akker rientra in entrambi i casi, poi arriva il break dei magiari che provano a scappare sull’8-6, ma Lucci ed Erdely sanciscono l’8-8 a metà gara.
Nel terzo periodo si invertono i ruoli, con i bolognesi che provano ad allungare e l’Honved che riesce a rientrare dal -2. Milakovich, però, riporta in vantaggio i felsinei prima dell’ultima pausa con il gol del 12-11. Nell’ultimo quarto il De Akker Team spacca definitivamente il match: dal 12-13 le reti di Painter, Bragantini e Lucci valgono il +4. L’Honved accorcia fino a -2, ma Lucci a 6″ dalla sirena certifica il successo felsineo col gol del 17-14 finale.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Final Four
Sabato 2 maggio – Semifinali
18:00 Semifinale 1: Endo Plus Service Honved (Ungheria) – Apollon Smyrnis (Grecia) 16-12
20:15 Semifinale 2: De Akker Team (Italia) – Panionios GSS (Grecia) 13-12
Domenica 3 maggio – Finali
17:30 Finale 3° posto: Apollon Smyrnis (Grecia) – Panionios GSS (Grecia) 15-13
20:00 Finale 1° posto: Endo Plus Service Honved (Ungheria) – De Akker Team (Italia) 14-17