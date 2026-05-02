Pallanuoto
Pallanuoto, il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup!
Il De Akker Team approda in finale di Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine felsinea, guidata da Federico Mistrangelo, piega nella seconda semifinale della Final Four, scattata ad Atene, in Grecia, gli ellenici del Panionios, sconfitti per 13-12.
Nella prima semifinale i magiari dell’Endo Plus Service Honved regolano i padroni di casa greci dell’Apollon Smyrnis per 16-12 e saranno gli avversari dei bolognesi nella sfida che metterà in palio il titolo, in programma domani, domenica 3 maggio, alle ore 20.00 italiane. In precedenza derby greco per il terzo posto.
Nel primo quarto il De Akker Team parte bene e va sul 2-0, ma gli ellenici si scuotono e ribaltano il parziale sul 2-3. Pari felsineo con Brigantini, ma i greci tornano in vantaggio sul 3-4. Nella seconda frazione Campopiano griffa il pareggio, ma arriva un altro break del Panionios, che scappa sul 4-6. Di Murro a seguire firma il 5-6.
Nel terzo periodo arriva il massimo vantaggio degli ellenici, che vanno a +3 sul 5-8. I bolognesi tornano in scia sul 7-8, poi per due volte gli ellenici vanno sul +2, con i felsinei che in entrambi i casi tornano a -1 fino al 9-10. Nell’ultimo quarto per tre volte Campopiano firma il pari, poi McFarland firma il gol del definitivo 13-12.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Final Four
Sabato 2 maggio – Semifinali
18:00 Semifinale 1: Endo Plus Service Honved (Ungheria) – Apollon Smyrnis (Grecia) 16-12
20:15 Semifinale 2: De Akker Team (Italia) – Panionios GSS (Grecia) 13-12
Domenica 3 maggio – Finali
17:30 Finale 3° posto: Apollon Smyrnis (Grecia) – Panionios GSS (Grecia)
20:00 Finale 1° posto: Endo Plus Service Honved (Ungheria) – De Akker Team (Italia)