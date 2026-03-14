Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornata
Tre anticipi per la tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile: in scena tutte le compagini che occupano le prime posizioni in graduatoria. Nei prossimi giorni si giocheranno Smile Cosenza Pallanuoto-Plebiscito Padova e Iren Tauride L. Locatelli Genova-Pallanuoto Trieste.
Non sbaglia nessuna tra le squadre che guidano la classifica. Vince, non dominando, la SIS Roma in casa del Bogliasco e resta in vetta, tutto facile invece per L’Ekipe Orizzonte sul Brizz e per il Rapallo a Civitavecchia.
In classifica, logicamente, le cose restano immutate con Roma in testa a quota 35, mentre alle spalle ci sono accoppiate sia Rapallo che Orizzonte. Per quel che riguarda le parti più retrostanti, invece, molto verrà determinato dai posticipi del 18 e 23 marzo.
13ª giornata
Sabato 14 marzo
AGN Energia Bogliasco 1951-SIS Roma 9-12
L’Ekipe Orizzonte-Brizz Nuoto 20-3
Nautilus Civitavecchia-Rapallo Pallanuoto 10-24
Mercoledì 18 marzo
14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-Plebiscito Padova
Lunedì 23 marzo
21:30 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Pallanuoto Trieste
Classifica
SIS Roma 35
Rapallo Pallanuoto 33
L’Ekipe Orizzonte 33
Pallanuoto Trieste 23*
Smile Cosenza Pallanuoto 19*
Plebiscito Padova 18*
AGN Energia Bogliasco 1951 16
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0*