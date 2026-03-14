Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornata

Tre anticipi per la tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile: in scena tutte le compagini che occupano le prime posizioni in graduatoria. Nei prossimi giorni si giocheranno Smile Cosenza Pallanuoto-Plebiscito Padova e Iren Tauride L. Locatelli Genova-Pallanuoto Trieste.

Non sbaglia nessuna tra le squadre che guidano la classifica. Vince, non dominando, la SIS Roma in casa del Bogliasco e resta in vetta, tutto facile invece per L’Ekipe Orizzonte sul Brizz e per il Rapallo a Civitavecchia.

In classifica, logicamente, le cose restano immutate con Roma in testa a quota 35, mentre alle spalle ci sono accoppiate sia Rapallo che Orizzonte. Per quel che riguarda le parti più retrostanti, invece, molto verrà determinato dai posticipi del 18 e 23 marzo.

13ª giornata

Sabato 14 marzo

AGN Energia Bogliasco 1951-SIS Roma 9-12

L’Ekipe Orizzonte-Brizz Nuoto 20-3

Nautilus Civitavecchia-Rapallo Pallanuoto 10-24

Mercoledì 18 marzo

14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-Plebiscito Padova

Lunedì 23 marzo

21:30 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Pallanuoto Trieste

Classifica

SIS Roma 35

Rapallo Pallanuoto 33

L’Ekipe Orizzonte 33

Pallanuoto Trieste 23*

Smile Cosenza Pallanuoto 19*

Plebiscito Padova 18*

AGN Energia Bogliasco 1951 16

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0*