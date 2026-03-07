Pallanuoto, Savona pareggia a Marsiglia e saluta l’Euro Cup

L’Italia resta senza rappresentanti nell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto: esce di scena negli ottavi di finale, infatti, la Rari Nantes Savona, che dopo aver perso per 11-12 in casa all’andata contro il Marsiglia, questa sera pareggia per 13-13 in Francia e lascia strada ai transalpini, che approdano ai quarti di finale.

Nel primo quarto c’è un continuo botta e risposta tra le due squadre, ma i francesi hanno la meglio e chiudono con il minimo scarto, in vantaggio per 3-2, mentre nel secondo periodo i transalpini scappano sul +5, portandosi prima sul 7-2 e poi sull’8-3, ma i liguri reagiscono e tornano a -1 sul 7-8 a metà gara.

Nella terza frazione il Savona trova il pareggio, ma poi arriva un altro parziale di 4-0 dei francesi, col Marsiglia che allunga sul 12-8, prima del 9-12 dei liguri. Nell’ultimo quarto il Marsiglia torna subito a +4 sul 13-9, ma il Savona tenta la disperata rimonta, trovando il 13-13 a 8″ dalla fine.