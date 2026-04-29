Jannik Sinner doma il puledro di razza Jodar e vola in semifinale a Madrid!

C’era davvero grande attesa per questo primo scontro (non sarà certamente l’ultimo) tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. L’altoatesino ha fatto il numero uno del mondo, ma lo spagnolo ha lasciato il campo tra gli applausi e i complimenti dello stesso azzurro, che riconosce sicuramente il valore del giovane avversario. Finisce 6-2 7-6 in favore di Sinner dopo un’ora e cinquantasei minuti comunque di battaglia e sicuramente di ottimo gioco.

Un Sinner che non ha mai perso il servizio e che ha comunque dovuto alzare il proprio livello in molte occasioni della partita, soprattutto nel difendere le cinque palle break concesse nel secondo set, oltre alle due del primo. Jannik attende ora il vincente dell’altro quarto di finale della giornata, che mette di fronte il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka.

Una partita da sei ace per l’azzurro, che ha ottenuto il 73% dei punti con la prima di servizio ed il 63% con la seconda, colpo che ha messo più in difficoltà lo spagnolo (46%). Sinner ha messo a segno 28 vincenti contro i 19 dello spagnolo, che ha commesso qualche errore non forzato in più (19 contro 16).

Sinner prova subito a mettere pressione in avvio di partita al giovane spagnolo, procurandosi due palle break nel terzo game. Sulla prima è molto bravo Jodar con una pregevole palla corta, mentre sulla seconda è Jannik a sbagliare la risposta. Il numero uno del mondo si trova ad affrontare anche una palla break nel game successivo, ma non lascia scampo con il dritto all’avversario. Nel quinto gioco Jannik va sullo 0-40, ma solo alla terza occasione riesce finalmente a strappare il servizio allo spagnolo. Jodar avrebbe l’occasione di trovare subito il controbreak, ma viene tradito dal dritto. Sinner ottiene un altro break, addirittura a zero, nel settimo gioco e si invola poi a chiudere il primo set sul 6-2 dopo quarantaquattro minuti comunque molto intensi ed insidiosi.

Il livello si alza ulteriormente nel secondo set, con Jodar che riesce a tenere testa al numero uno del mondo. Lo spagnolo si procura due palle break nel sesto. Sinner, però, recupera da 15-40 prima con un super dritto e poi con un lob davvero pregevole su un ottimo attacco dell’avversario. I problemi nei propri turni di servizio per Jannik proseguono, visto che nell’ottavo game sono ben tre le palle break che deve affrontare, ma Sinner le cancella tutte e soprattutto sulla terza trova un incredibile rovescio stretto che finisce sulla riga. Nel nono gioco è l’italiano ad avere questa volta tre palle break, ma Jodar non trema e tiene il servizio. Si arriva al tie-break e come spesso capita in questi momenti della partita Sinner è strepitoso. Il numero uno del mondo lo vince addirittura per 7-0 e stacca il biglietto per la semifinale.