Pallanuoto, A1 Maschile: la Rari Nantes Savona domina l’anticipo con l’Olympic Roma

Il ritorno degli ottavi di finale di Euro Cup e la Final Six di Coppa Italia femminile condizionano, pur se parzialmente, il programma della diciottesima giornata del campionato di serie A1 maschile. Nel primo dei due anticipi la Banco BPM Rari Nantes Savona domina la Training Academy Olympic Roma 23-11 e aggancia, provvisoriamente, l’AN Brescia in seconda posizione.

I padroni di casa aprono le danze con Occhione, a segno in superiorità nei primi secondi di gioco, raddoppiano con il siluro dalla distanza e dilagano in transizione. Del Lungo respinge il rigore scagliato da Cristiano Mirarchi prima che Andrea Tartaro riesca a trovare il primo gol dei suoi in un parziale inaugurale che si chiude sul 6-1.

Gli ospiti provano ad accorciare le distanze con la doppietta di Vitale e il penalty che De Michelis respinge a Leinweber, ma Occhione, da posizione cinque, trova il diagonale del 9-4. I primi sedici minuti si concludono, sul punteggio di 10-5, con il rigore fallito da Ciotti e nuovamente neutralizzato dal portiere del Settebello.

I padroni di casa chiudono definitivamente i conti ad inizio ripresa con la doppietta di Bruni, alla fine top scorer del match con cinque gol, e il sigillo di Damonte per il provvisorio 13-5. Il sette in calottina bianca continua a spingere e arriva all’ultimo intervallo su un rassicurante 16-6. I minuti finali rappresentano un lungo conto alla rovescia che consente alla truppa allenata da Angelini di arrotondare il punteggio fino al 23-11 conclusivo. Si mettono in evidenza i giovani Mordeglia, autore di tre gol, e Minuto, a segno nel finale.

BANCO BPM RN SAVONA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 23-11 (Parziali: 6-1; 4-4; 6-1; 7-5)

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte 1, P. Figlioli 2, D. Occhione 3, L. Giotta Lucifero, A. Gullotta 1, L. Bruni 5, A. Condemi 2, M. Guidi 4, O. Leinweber 1, E. Marini, A. Turazzini, L. Minuto 1, A. Mordeglia 3. All. Angelini

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: F. De Michelis, S. Ballarini 2, A. Vitale 2, M. Ciotti 2, L. Stahor 1, M. Leporale, G. Cianchetti 1, A. Nenni, C. Mirarchi 1, M. De Robertis 1, A. Tartaro 1, F. Patti, F. Giovannini, L. Cotugno, A. Barigelli Calcari. All. Fiorillo

Arbitri: Schiavo e Mazzoccoli

Note: Usciti per limite di falli Condemi (S) e Barigelli (R) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Banco BPM RN Savona 6/15 + un rigore e Training Academy Olympic Roma 5/11 + 2 rigori. Del Lungo (S) para un rigore a Mirarchi nel primo tempo e a Ciotti nel secondo tempo. De Michelis (R) para un rigore a Leinweber nel secondo tempo.