Pallanuoto
Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final Eight
Si chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: dopo l’AGN Energia Bogliasco 1951, eliminato ieri, anche la Brizz Nuoto, a causa della sconfitta odierna, deve salutare la competizione. Tra le formazioni italiane soltanto lo Smile Cosenza Pallanuoto, dunque, accede alla Final Eight.
Nel Girone D, andato in scena ad Istanbul, in Turchia, la Brizz Nuoto nell’ultima giornata cede alle padrone di casa anatoliche del Galatasaray Zena, vittoriose per 10-7 nonostante la qualificazione già acquisita, e deve dire addio alle possibilità di accedere alla Final Eight. Fanno festa le croate dello ZAVK Mladost, che passano il turno come seconde del raggruppamento.
Serviva una vittoria, anche ai rigori, alle acesi, guidate da Carlo Zilleri, per scongiurare l’eliminazione: la sfida resta in perfetta parità per i primi due quarti, chiusi sul 3-3 e poi sul 4-4. Le turche passano a condurre nel terzo periodo, finito 7-6, poi le siciliane pareggiano in avvio di ultima frazione, ma dopo il 7-7 crollano ed incassano la sconfitta con il punteggio finale di 10-7.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Qualification Round II
Risultati
1ª giornata – Venerdì 27 febbraio
Girone A
CSM Unirea Alba Iulia-AGN Energia Bogliasco 1951 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3)
Girone B
Panionios GSS-Smile Cosenza Pallanuoto 16-17 (7-7, 2-4, 3-2, 4-4)
Girone D
ZAVK Mladost-Brizz Nuoto 16-14 dtr (12-12) (3-2, 2-2, 3-5, 4-3; tr 4-2)
2ª giornata – Sabato 28 febbraio
Girone A
AGN Energia Bogliasco 1951-CN Sant Feliu 17-18 dtr (11-11) (3-2, 3-3, 2-0, 3-6; tr 6-7)
Girone B
AC PAOK-Smile Cosenza Pallanuoto 7-10 (3-2, 3-1, 0-6, 1-1)
Girone D
Galatasaray Zena-ZAVK Mladost 13-11 (3-4, 2-3, 5-1, 3-3)
3ª giornata – Domenica 1° marzo
Girone A
CN Sant Feliu-CSM Unirea Alba Iulia 15-7 (3-2, 4-0, 6-0, 2-3)
Girone B
AC PAOK-Panionios GSS 7-11 (1-2, 1-3, 3-3, 2-3)
Girone D
Galatasaray Zena-Brizz Nuoto 10-7 (3-3, 1-1, 3-2, 3-1)
Classifiche
Girone A
CN Sant Feliu 5, CSM Unirea Alba Iulia 3, AGN Energia Bogliasco 1951 1.
Girone B
Smile Cosenza Pallanuoto 6, Panionios GSS 3, AC PAOK 0.
Girone D
Galatasaray Zena 6, ZAVK Mladost 2, Brizz Nuoto 1.