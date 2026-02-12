Pallanuoto
Pallanuoto, Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup. Trieste saluta con una vittoria
La sesta ed ultima giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile emette gli ultimi verdetti: il Savona, già qualificato agli ottavi, certifica il primato nel Girone D nonostante la sconfitta ai tiri di rigore, mentre il Trieste, già eliminato, saluta la competizione con una vittoria.
Nel Girone D il Savona viene sconfitto in casa dai romeni della Steaua Bucarest ai tiri di rigore per 16-17, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 13-13: in soccorso dei liguri arriva la sconfitta nei tempi regolamentari dei serbi del VK Sabac Elixir, battuti a Berlino per 18-12 dai padroni di casa dello Spandau 04.
Nel Girone B il Trieste, già eliminato, si congeda dalla competizione con un successo esterno di misura: i giuliani sono corsari contro i romeni della Dinamo Bucarest, battuti per 15-16. Nella sfida che metteva in palio il primo posto, invece, i magiari dello Szolnoki passano in casa degli spagnoli del Barcellona per 12-16.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Group Stage – 6ª giornata – Giovedì 12 febbraio
Girone B
CN Barcelona-Szolnoki Dozsa Praktiker 12-16 (2-2, 2-4, 3-5, 5-5)
CS Dinamo Bucuresti-Pallanuoto Trieste 15-16 (2-4, 5-4, 6-4, 2-4)
Classifica: Szolnoki Dozsa Praktiker 15, CN Barcelona 12, Pallanuoto Trieste 9, CS Dinamo Bucuresti 0.
Girone D
Banco BPM RN Savona-CSA Steaua Bucharest 16-17 dtr (4-3, 2-3, 2-4, 5-3; tr 3-4)
Spandau 04 Berlin-VK Sabac Elixir 18-12 (3-3, 4-1, 5-5, 6-3)
Classifica: Banco BPM RN Savona 13, VK Sabac Elixir 12, Spandau 04 Berlin 9, CSA Steaua Bucharest 2.