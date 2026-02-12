Seguici su
Pallanuoto

Pallanuoto, Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup. Trieste saluta con una vittoria

20 minuti fa

20 minuti fa

il

Pietro Figlioli
Pietro Figlioli (Savona) / IPA Sport

La sesta ed ultima giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile emette gli ultimi verdetti: il Savona, già qualificato agli ottavi, certifica il primato nel Girone D nonostante la sconfitta ai tiri di rigore, mentre il Trieste, già eliminato, saluta la competizione con una vittoria.

Nel Girone D il Savona viene sconfitto in casa dai romeni della Steaua Bucarest ai tiri di rigore per 16-17, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 13-13: in soccorso dei liguri arriva la sconfitta nei tempi regolamentari dei serbi del VK Sabac Elixir, battuti a Berlino per 18-12 dai padroni di casa dello Spandau 04.

Nel Girone B il Trieste, già eliminato, si congeda dalla competizione con un successo esterno di misura: i giuliani sono corsari contro i romeni della Dinamo Bucarest, battuti per 15-16. Nella sfida che metteva in palio il primo posto, invece, i magiari dello Szolnoki passano in casa degli spagnoli del Barcellona per 12-16.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Group Stage – 6ª giornata – Giovedì 12 febbraio

Girone B
CN Barcelona-Szolnoki Dozsa Praktiker 12-16 (2-2, 2-4, 3-5, 5-5)
CS Dinamo Bucuresti-Pallanuoto Trieste 15-16 (2-4, 5-4, 6-4, 2-4)
Classifica: Szolnoki Dozsa Praktiker 15, CN Barcelona 12, Pallanuoto Trieste 9, CS Dinamo Bucuresti 0.

Girone D
Banco BPM RN Savona-CSA Steaua Bucharest 16-17 dtr (4-3, 2-3, 2-4, 5-3; tr 3-4)
Spandau 04 Berlin-VK Sabac Elixir 18-12 (3-3, 4-1, 5-5, 6-3)
Classifica: Banco BPM RN Savona 13, VK Sabac Elixir 12, Spandau 04 Berlin 9, CSA Steaua Bucharest 2.

