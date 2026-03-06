Pallanuoto femminile, Orizzonte Catania e Trieste accedono alle semifinali di Coppa Italia

La Final Six della Coppa Italia 2026 di pallanuoto femminile si apre a Napoli con i quarti di finale, che promuovono al penultimo atto L’Ekipe Orizzonte e Trieste, le quali affronteranno domani, rispettivamente, Rapallo e SIS Roma nei match che definiranno le finaliste.

L’Ekipe Orizzonte Catania si sbarazza della Plebiscito Padova con lo score di 15-9, facendo la differenza nel secondo quarto, che spacca la partita, visto il parziale di 6-0. Dopo il 5-5 della prima frazione, le etnee volano così sull’11-5 a metà gara e poi amministrano, arrivando all’ultimo intervallo sul 12-7, prima di tornare a +6 sul definitivo 15-9. Match winner per le siciliane Bettini, autrice di 5 gol.

La Pallanuoto Trieste piega la resistenza della Cosenza Pallanuoto, sconfitta col punteggio di 13-9. Le alabardate scavano lentamente il solco con le calabresi, riuscendo ad aumentare il gap quarto dopo quarto, arrivando ad ogni pausa sempre con un vantaggio maggiore, che va dal 4-2 del primo parziale, al 6-3 di metà gara, al 10-5 dell’ultimo intervallo. Le cosentine provano il tutto per tutto nel finale e tornano a -2 sull’8-10, ma le giuliane chiudono i conti con il 13-9 finale. Poker per Gant.

TABELLINI

L’EKIPE ORIZZONTE-PLEBISCITO PADOVA 15-9

L’EKIPE ORIZZONTE : Condorelli, Halligan 2, Meggiato, Viacava 1, Sbruzzi 1 (rig.), Bettini 5 (1 rig.), Longo, Tabani, Sevenich, Marletta 2, Cassarà 1, Leone, Scibona, Gagliardi 3. All. Miceli

CS PLEBISCITO PD: Teani, Bacelle 2, Bozzolan, Monterubbianesi 3 (1 rig.), Price, Perkins, Millo, Bovo 3, Al Masri, Grigolon, Sgrò, Pasqualin 1, Destro, Sabbadin, Battel. All. Posterivo

Arbitri: Ricciotti e Romolini

Note: parziali 5-5, 6-0, 1-2, 3-2. Uscite per limite di falli Cassarà (O) e Monterubbianesi (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 5/10 + 3 rigori e Plebiscito Padova 4/9 + 2 rigori. Gagliardi (O) fallisce un rigore (traversa) nel quarto tempo. Scibona (O) subentra a Condorelli nel quarto tempo. Spettatori 300 circa.

PN TRIESTE -SMILE COSENZA PN 13-9

PN TRIESTE : Sparano, G. Zizza, De March 2, Petrucci, Gant 4, Cergol 2, Klatowski 1, Colletta 1, Marussi, Mcdowall 2, Battu, Allen 1, Mancinelli, Abbondanza. All. Zizza.

SMILE COSENZA PN: Nigro, Citino 1, Sarro, Posterivo, Misiti, Malluzzo 1, Morrone 2, Miller, Rozic 3, Mejer 2, Giuffrida, Santapaola. All. Occhione.

Arbitri: Grillo e Rizzo.

Note – Parziali: 4-2 2-1 4-2 3-4. Superiorità numeriche al termine del terzo tempo: Pallanuoto Trieste 3/5 + un rigore e Smile Cosenza Pallanuoto 2/4 + un rigore. Nigro (C) para un rigore a McDowall nel primo tempo. Smile Cosenza Pallanuoto iscrive a referto 12 giocatrici. Spettatori 200 circa.

COPPA ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Venerdì 6 marzo – Quarti di finale

QF1 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 15-9 (5-5, 6-0, 1-2, 3-2)

QF2 20:00 Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 13-9 (4-2, 2-1, 4-2, 3-4)

Sabato 7 marzo – Semifinali

SF1 16:15 Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte – Diretta Rai Sport HD

SF2 18:00 SIS Roma-Pallanuoto Trieste – Diretta Rai Play

Domenica 8 marzo – Finali

Finale 3°/4° posto 14:30 Perdente Semifinale 1-Perdente Semifinale 2 – Diretta WP Channel

Finale 1°/2° posto 16:30 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2 – Diretta Rai Sport HD