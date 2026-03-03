Pallanuoto, esordio amaro per il Brescia nei quarti di Champions: sconfitta interna col Barceloneta

Si apre con una battuta d’arresto il cammino del Brescia nei gironi dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i lombardi vengono sconfitti in casa dagli spagnoli del Barceloneta con il punteggio di 11-13 nella prima giornata del Girone A. Nello stesso raggruppamento i serbi del Novi Beograd regolano gli ellenici dell’Olympiacos per 12-10.

Nel primo quarto il Brescia trova il primo vantaggio sul 2-1, ma gli ospiti replicano con tre reti consecutive che valgono il 2-4, prima che i lombardi chiudano col minimo svantaggio sul 3-4. Nella seconda frazione gli spagnoli vanno sul +2, ma il Brescia reagisce e firma il pareggio a quota 5. Il break che spacca la partita arriva in 5′: i catalani piazzano 4 gol di fila ed arrivano a metà gara sul 5-9.

Nel terzo periodo per due volte i padroni di casa accorciano sul -3, ma in entrambi i casi gli iberici replicano e tornano a +4, arrivando all’ultimo intervallo sul 7-11. Nell’ultimo quarto il Barceloneta trova anche il +5, prima sul 7-12 e poi sull’8-13, ma negli ultimi 3′ il Brescia prova una rimonta complicatissima, piazza tre reti consecutive e deve fermarsi a -2, sul definitivo 11-13.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2025-2026

Girone A

20:30 AN Brescia‑Zodiac CNAB 11-13

20:30 VK Novi Beograd Tehnomanija‑Olympiacos SFP 12-10

Classifica

Zodiac CNAB 3, VK Novi Beograd Tehnomanija 3, AN Brescia 0, Olympiacos SFP 0.