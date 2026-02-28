Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2026: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano nella diciassettesima giornata
Sabato con sei partite per la Serie A1 di pallanuoto al maschile che, dopo l’anticipo di ieri, proponeva tutti i restanti match per la diciassettesima giornata.
Tutto facile per le prime della classe: Pro Recco e AN Brescia dominano davanti al pubblico di casa rispettivamente con Canottieri Napoli ed Iren Genova Quinto e restano quindi in vetta, con i lombardi che inseguono a 3 punti di distanza i liguri. Poco più dietro prova a tenere il passo l’RN Savona, a quota 45 punti, con il successo a fatica a Roma sulla Vis Nova.
Andiamo a scoprire tutti i risultati di questo turno e la classifica aggiornata.
DICIASSETTESIMA GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Training Academy Olympic Roma-R.N. Florentia 9-10
Sabato 28 febbraio
Roma Vis Nova Pallanuoto-Banco BPM R.N. Savona 9-12
R.N. Nuoto Salerno-Telimar 19-13
Pallanuoto Trieste-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 15-9
C.C. Ortigia 1928-De Akker Team 17-16 dtr (12-12)
AN Brescia Team-Iren Genova Quinto 17-7
Pro Recco Waterpolo-AC Group Canottieri Napoli 23-3
Classifica
Pro Recco Waterpolo 51
AN Brescia Team 48
Banco BPM RN Savona 45
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 32
Pallanuoto Trieste 27
Iren Genova Quinto 24
De Akker Team 23
AC Group Canottieri Napoli 21
Roma Vis Nova Pallanuoto 20
Training Academy Olympic Roma 17
RN Nuoto Salerno 16
Telimar 15
CC Ortigia 1928 12
RN Florentia 6