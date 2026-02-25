Pallanuoto, Euro Cup 2026: RN Savona sconfitta di misura dal Marsiglia nell’andata degli ottavi di finale

Tornano le Coppe Europee per la pallanuoto maschile. In scena oggi alla Zanelli l’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup che ha visto uscire sconfitti con il risultato di 11-12 i padroni di casa della RN Savona contro il Marsiglia.

Match super equilibrato che è stato deciso dagli episodi al termine di una sfida che ha visto rincorrersi le due squadre per lunghi tratti del match. In ogni caso il risultato di misura lascia tutto aperto in chiave ritorno.

Francesi che passano avanti nella prima frazione, conservando la rete di vantaggio a metà gara (6-5 il parziale). I padroni di casa non si arrendono e al termine della terza frazione trovano il pareggio. Dopo continui batti e ribatti Figlioli ha la palla per l’11-10, ma si fa parare il rigore dal portiere francese e gli ospiti trovano il vantaggio. Lo stesso Figlioli ha l’opportunità del pareggio, ma sbatte sul palo.

Gara di ritorno in programma sabato 7 marzo alle 19:00 in terra francese.