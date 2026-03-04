Pallanuoto: Pro Recco spettacolare in Ungheria, battuto 13-9 il Ferencvaros in Champions League

Si apre nel migliore dei modi la seconda fase della Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. I liguri, in una partita mai banale, sono riusciti in Ungheria ad imporsi per 13-9 sul Ferencvaros, portandosi ovviamente al comando del raggruppamento B.

Come detto, era una partita importante, soprattutto a livello mentale: c’erano da dimenticare le ultime due brucianti sconfitte con i magiari che si erano imposti sia in Supercoppa che in finale di Champions.

Non c’è stata partita oggi con la banda di Sandro Sukno che ha messo in chiaro le cose sin dal primo quarto: un parziale devastante di 5-0 che è andato praticamente a chiudere la partita. L’unico tentativo di rimonta dei padroni di casa è arrivato nel secondo periodo, una sola rete recuperata e il +4 portato fino al termine.

In casa recchelina da sottolineare sono le performance di Alvaro Granados e capitan Francesco Di Fulvio, entrambi con tre reti segnate. Fanno fatica al tiro Vamos e Mandic, due reti segnate anche dall’altro azzurro Edoardo Di Somma.