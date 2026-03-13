Pallanuoto, il Settebello si prepara alla Division 1 di World Cup

Dopo la settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato 28 marzo, il massimo campionato italiano si fermerà per lasciare spazio alle qualificazioni della World Cup 2026.

L’Italia è inserita nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: il Settebello sarà impegnato nella manifestazione che definisce le qualificate alle Finals, che si svolgerà dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia).

Il Settebello sarà inserito nel Gruppo B, che comprende Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A giocheranno Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia: al termine della manifestazione le prime cinque classificate si qualificherano per le Finals.

Le Finals, oltre alle migliori 5 della Division 1, prevedono la presenza della Nazionale ospitante, l’Australia, e delle due squadre che si qualificheranno dalla Division 2: la manifestazione si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia).

TORNEO MASCHILE – PRIMA FASE

Division 1 dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia)

Gruppo A: Serbia, Paesi Bassi, Ungheria, Grecia

Gruppo B: Italia, Spagna, Croazia, Stati Uniti d’America

Finals dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia)