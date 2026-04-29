Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno

La Serie A1 Maschile torna in vasca per i match valevoli per la ventitreesima giornata, la decima del girone di ritorno. Continua senza sosta la marcia delle prime tre in classifica, anche se la Rari Nantes Savona supera il C.C. Napoli solo ai rigori. In zona salvezza il colpo lo firma la Training Academy Olympic Roma che espugna Santa Maria Capua Vetere e avvicina la salvezza diretta. Retrocede aritmeticamente in A2 la Rari Nantes Florentia.

A Santa Maria Capua Vetere la Training Academy Olympic Roma supera 13-12 la Rari Nantes Salerno e conquista tre punti di capitale importanza per la lotta salvezza. Gli ospiti, sospinti dal poker di De Robertis, operano il break nel terzo parziale e resistono al ritorno dei campani a cui non bastano le quattro reti di Privitera e le tre di Mattia Fortunato.

La Banco BPM Rari Nantes Savona deve sudare fino ai tiri di rigore per superare 17-14 la combattiva AC Group C.C. Napoli. I liguri, dopo aver inseguito nella prima parte della contesa, provano a cambiare passo nel terzo parziale portandosi sull’11-9, ma i partenopei non ci stanno reagiscono con il contro break di 3-0 e costringono gli ospiti ad agguantare il pareggio nei secondi finali con il sigillo di Leinweber. Dal dischetto risultano decisivi gli errori di Briganti e del mancino Zivkovic.

Conquista tre punti che valgono oro il Telimar che regola 16-13 l’Iren Genova Quinto. Alla Pietro Giliberti di Terrasini, i padroni di casa capovolgono i due gol di scarto accumulati a metà partita con una prepotente seconda parte dell’incontro chiusa sull’11-6 a proprio favore. Nel contesto di una prova di squadra decisamente positiva il maltese Jake Muscat è il top scorer dei suoi con un poker.

Tutto facile per la capolista Pro Recco che alla Sciorba di Genova supera 18-10 il Circolo Canottieri Ortigia in un match nel quale i padroni di casa trovano la via della rete con nove giocatori diversi. Dilaga anche la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo che alla Scandone travolge 12-3 la Rari Nantes Florentia e sancisce l’aritmetico ritorno in serie A2 dei toscani in un match nel quale i partenopei tengono la porta inviolata per oltre metà partita.

L’AN Brescia, trascinata dai poker di Del Basso e Balzarini travolge la De Akker Bologna 21-13 grazie ad una partenza lanciata: i lombardi chiudono i primi sedici minuti sul 16-6; ai felsinei non basta la giornata di grazia di Erdelyi, top scorer del match con sei reti. Soffre, ma vince la Pallanuoto Trieste che alla Bianchi subisce il pareggio della Vis Nova a due secondi dal termine con il gol di Maurizio Maffei per poi superare i capitolini 21-19 ai rigori.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati 23°Giornata

AC Group Canottieri Napoli-Banco BPM RN Savona 14-17 dtr (13-13)

Telimar-Iren Genova Quinto 16-13

Pro Recco Waterpolo-CC Ortigia 1928 18-10

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-RN Florentia 12-3

AN Brescia Team-De Akker Team 21-13

Pallanuoto Trieste-Roma Vis Nova Pallanuoto 21-19 dtr (16-16)

RN Nuoto Salerno-Training Academy Olympic Roma 12-13

Classifica

Pro Recco Waterpolo 69

AN Brescia Team 66

Banco BPM RN Savona 56

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42

Pallanuoto Trieste 38

Iren Genova Quinto 33

De Akker Team 32

AC Group Canottieri Napoli 28

Roma Vis Nova Pallanuoto 27

Training Academy Olympic Roma 26

Telimar 23

CC Ortigia 1928 18

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 7