La RN Savona vince la battaglia con il CN Posillipo. In zona salvezza colpo dell’Ortigia

Programma ridotto nel mercoledì della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1. Si giocano solo cinque dei sette match in programma. Continuano a dimostrare la propria impressionante potenza le prime due della classe, mentre il Savona vince la battaglia con il CN Posillipo. In zona salvezza successo che vale oro per il C.C. Ortigia.

Conquista tre punti che valgono oro nella lotta per la salvezza il Circolo Canottieri Ortigia che alla Paolo Caldarella piega 14-12 l’AC Group Circolo Canottieri Napoli. I siciliani indirizzano l’andamento del confronto a proprio favore con il break di 4-1 operato nella parte finale del secondo parziale e respingono al mittente i tentativi di assalto dei partenopei con l’uno-due firmato Baksa-Trimarchi nel finale del terzo periodo. Gli ospiti pagano a caro prezzo il deficitario 1/9 in superiorità numerica.

Sanguinosa sconfitta incassata dal Telimar alla Nannini contro la già retrocessa Rari Nantes Florentia. I toscani, con pieno merito, conquistano l’intera posta in palio imponendosi per 17-16 e portano così a casa la prima vittoria interna stagionale confermandosi autentica bestia nera per i siciliani contro cui hanno conquistato i sei punti disponibili nel doppio confronto diretto. Protagonisti in casa Toscana Sordini e Borghigiani, autori di un poker a testa, mentre agli ospiti, autori di una prova sottotono e fermati dall’insuperabile Cicali, non bastano i sei gol dello scatenato Saveljic.

Il big match della Zanelli si rivela una giostra delle emozioni nella quale la Banco BPM Rari Nantes Savona rimonta lo svantaggio iniziale e s’impone con il punteggio di 16-14. In casa ligure recitano la parte del leone Bruni e Leinweber, entrambi autori di un poker, mentre tra i partenopei Vincenzo Renzuto Iodice non riesce ad accompagnare la sua squadra alla conquista di un risultato di grande prestigio.

Servono otto minuti alla Pro Recco per scaldare i motori e azionare la sua dirompente forza d’urto. Il primo tempo della sfida con la Roma Vis Nova termina 4-4: da quel momento inizia lo show dei liguri che travolgono gli avversari fino al 27-11 finale. Nel posticipo serale l’AN Brescia, trascinata dal duo Guerrato-Popadic, autori di nove reti, annichilisce 21-9 la Rari Nantes Salerno del grande ex Christian Presciutti.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati 24° giornata

Mercoledì 6 maggio

Banco BPM RN Savona-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16-14

CC Ortigia 1928-AC Group Canottieri Napoli 14-12

RN Florentia-Telimar 17-16

Roma Vis Nova Pallanuoto-Pro Recco Waterpolo 11-27

AN Brescia Team-RN Nuoto Salerno 21-9

Sabato 9 maggio

15:45 De Akker Team-Iren Genova Quinto

Arbitri: Severo e Giacchini

16:00 Training Academy Olympic Roma-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Schiavo e Piano

Classifica

Pro Recco Waterpolo 72

AN Brescia Team 69

Banco BPM RN Savona 59

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42

Pallanuoto Trieste 38

Iren Genova Quinto 33

De Akker Team 32

AC Group Canottieri Napoli 28

Roma Vis Nova Pallanuoto 27

Training Academy Olympic Roma 26

Telimar 23

CC Ortigia 1928 21

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 10