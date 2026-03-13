FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi

Dalla scuola cubana alla consacrazione nel Settebello 🇮🇹🤽‍♂️

Amaurys Pérez è stato uno dei centroboa più fisici e carismatici della pallanuoto italiana, protagonista tra Mondiali, Europei e Olimpiadi, prima di intraprendere una brillante carriera televisiva.

In questa puntata di FOCUS ripercorriamo il suo viaggio tra integrazione, sacrificio, leadership e capacità di reinventarsi dopo lo sport agonistico. Un racconto fatto di acqua, carattere e nuove sfide.

Amaurys Pérez è inoltre tra i membri della giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra i protagonisti dello sport italiano e che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma.

Per tutti gli aggiornamenti 👉 https://italiansportraitawards.it/

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conduce Alice Liverani