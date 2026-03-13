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FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi
Dalla scuola cubana alla consacrazione nel Settebello 🇮🇹🤽♂️
Amaurys Pérez è stato uno dei centroboa più fisici e carismatici della pallanuoto italiana, protagonista tra Mondiali, Europei e Olimpiadi, prima di intraprendere una brillante carriera televisiva.
In questa puntata di FOCUS ripercorriamo il suo viaggio tra integrazione, sacrificio, leadership e capacità di reinventarsi dopo lo sport agonistico. Un racconto fatto di acqua, carattere e nuove sfide.
Amaurys Pérez è inoltre tra i membri della giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra i protagonisti dello sport italiano e che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma.
Per tutti gli aggiornamenti 👉 https://italiansportraitawards.it/
#FOCUS #Pallanuoto #AmaurysPerez #Settebello #ItalianSportraitAwards #SportItaliano 🤽♂️🔥
conduce Alice Liverani