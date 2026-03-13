Pallanuoto
Pallanuoto femminile, la World Cup del Setterosa stravolge il calendario della Serie A1
Stravolte le ultime tre giornate della Serie A1 di pallanuoto femminile, inizialmente previste per il 29 aprile, il 2 ed il 9 maggio: la Division 1 della World Cup è stata spostata proprio ad inizio maggio, e si giocherà dall’1 al 6 a Rotterdam, nei Paesi Bassi.
Per lasciare spazio alla Nazionale di Maurizio Mirarchi, le ultime tre giornate del massimo campionato italiano sono diventate degli spezzatini, spesso con un match al giorno: il 7° turno inizierà l’8 aprile e si concluderà il 12 maggio, così come l’8° turno, che però scatterà addirittura il 4 aprile. L’ultima giornata avrà un anticipo al 18 aprile.
L’Italia ad inizio maggio giocherà nel Gruppo B, con Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A ci saranno Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo.
Oltre alle 5 squadre della Division 1 ed all’Australia, ammessa di diritto in quanto Paese ospitante, si qualificheranno anche due squadre provenienti dalla Division 2: le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia).
TORNEO FEMMINILE – PRIMA FASE
Division 1: 1-6 maggio a Rotterdam (Paesi Bassi)
Gruppo A: Stati Uniti, Ungheria, Giappone, Spagna
Gruppo B: Italia, Grecia, Paesi Bassi, Australia
Finals dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia)
IL NUOVO CALENDARIO DELLA SERIE A1 FEMMINILE
7^ Giornata
mercoledì 8 aprile 2026
20:00 S.I.S. ROMA – NAUTILUS CIVITAVECCHIA RM Ostia – Polo Aquatico “Frecciarossa”
venerdì 10 aprile 2026
13:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – L’EKIPE ORIZZONTE Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”
sabato 11 aprile 2026
20:30 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – SMILE COSENZA PALLANUOTO Genova – Piscina Sciorba My Sport Village
mercoledì 29 aprile 2026
16:00 BRIZZ NUOTO – RAPALLO PALLANUOTO Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”
martedì 12 maggio 2026
20:30 PALLANUOTO TRIESTE – C.S. PLEBISCITO PD Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”
8^ Giornata
sabato 4 aprile 2026
15:00 C.S. PLEBISCITO PD – BRIZZ NUOTO Padova – Centro Sportivo del Plebiscito
19:00 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA Rapallo (GE) – Piscina Comunale
sabato 18 aprile 2026
15:00 PALLANUOTO TRIESTE – L’EKIPE ORIZZONTE Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”
venerdì 1 maggio 2026
19:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA Viterbo – Centro Federale diretta RAISport
martedì 12 maggio 2026
14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 Cosenza – Piscina Comunale
9^ Giornata
sabato 18 aprile 2026
18:00 S.I.S. ROMA – C.S. PLEBISCITO PD RM Ostia – Polo Aquatico “Frecciarossa”
sabato 9 maggio 2026
17:00 BRIZZ NUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”
18:00 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – RAPALLO PALLANUOTO Genova – Piscina Sciorba My Sport Village
18:00 L’EKIPE ORIZZONTE – SMILE COSENZA PALLANUOTO Catania – Piscina Comunale di Nesima
18:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – NAUTILUS CIVITAVECCHIA Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”