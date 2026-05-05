Pallanuoto
Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza
La fine della stagione regolare rende ancora più pesante il valore di ogni singolo punto. La Serie A1 maschile torna in vasca per i match della ventiquattresima giornata, undicesima del girone di ritorno. Il turno si disputerà in due tronconi: De Akker-Iren Genova Quinto e Training Academy Olympic Roma-Pallanuoto Trieste si giocheranno infatti sabato 9 maggio.
La sfida di cartello si gioca alla Zanelli, fischio d’inizio previsto alle 14:30, tra Banco BPM Rari Nantes Savona, terza forza del torneo con 56 punti, e Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, quarto a quota 42. I liguri hanno già blindato il piazzamento playoff e proseguono il loro percorso di crescita in vista della fase decisiva dell’annata, mentre i partenopei devono respingere al mittente gli assalti della formazione giuliana per blindare il quarto posto che consegnerebbe loro il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale.
Impegni, almeno sulla carta, agevoli per le due battistrada. La Pro Recco, capolista a punteggio pieno, affronta a Monterotondo la Roma Vis Nova in quella che rappresenta la prova generale della sfida europea di settimana prossima contro i croati della Mladost. Ampiamente abbordabile anche l’impegno dell’AN Brescia che riceve a Mompiano la Rari Nantes Salerno del grande ex Christian Presciutti.
In zona salvezza si disputano due incontri dal peso specifico decisamente elevato: il Telimar cerca il blitz alla Nannini contro la Rari Nantes Florentia, fanalino di coda e già retrocessa in A2 dopo la netta sconfitta incassata nell’ultimo turno alla Scandone, mentre il Circolo Canottieri Ortigia riceve l’AC Group Circolo Canottieri Napoli alla Caldarella per provare a portare a casa quel successo che, almeno momentaneamente, le consentirebbe di abbandonare la penultima posizione in graduatoria nel tentativo di guadagnare il miglior piazzamento possibile in ottica playout.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE
Programma ventiquattresima giornata
Mercoledì 6 maggio
15:00 C.C. Ortigia 1928-AC Group C.C. Napoli
15:00 RN Florentia-Telimar
15:00 Banco BPM RN Savona-Ranieri Imp. CN Posillipo
18:00 Roma Vis Nova-Pro Recco
20:00 AN Brescia-RN Salerno
Sabato 9 maggio
15:45 De Akker Team-Iren Genova Quinto
16:00 Training Academy Olympic Roma-PN Trieste
Classifica
Pro Recco Waterpolo 69
AN Brescia Team 66
Banco BPM RN Savona 56
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42
Pallanuoto Trieste 38
Iren Genova Quinto 33
De Akker Team 32
AC Group Canottieri Napoli 28
Roma Vis Nova Pallanuoto 27
Training Academy Olympic Roma 26
Telimar 23
CC Ortigia 1928 18
RN Nuoto Salerno 18
RN Florentia 7