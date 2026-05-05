Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza

La fine della stagione regolare rende ancora più pesante il valore di ogni singolo punto. La Serie A1 maschile torna in vasca per i match della ventiquattresima giornata, undicesima del girone di ritorno. Il turno si disputerà in due tronconi: De Akker-Iren Genova Quinto e Training Academy Olympic Roma-Pallanuoto Trieste si giocheranno infatti sabato 9 maggio.

La sfida di cartello si gioca alla Zanelli, fischio d’inizio previsto alle 14:30, tra Banco BPM Rari Nantes Savona, terza forza del torneo con 56 punti, e Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, quarto a quota 42. I liguri hanno già blindato il piazzamento playoff e proseguono il loro percorso di crescita in vista della fase decisiva dell’annata, mentre i partenopei devono respingere al mittente gli assalti della formazione giuliana per blindare il quarto posto che consegnerebbe loro il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale.

Impegni, almeno sulla carta, agevoli per le due battistrada. La Pro Recco, capolista a punteggio pieno, affronta a Monterotondo la Roma Vis Nova in quella che rappresenta la prova generale della sfida europea di settimana prossima contro i croati della Mladost. Ampiamente abbordabile anche l’impegno dell’AN Brescia che riceve a Mompiano la Rari Nantes Salerno del grande ex Christian Presciutti.

In zona salvezza si disputano due incontri dal peso specifico decisamente elevato: il Telimar cerca il blitz alla Nannini contro la Rari Nantes Florentia, fanalino di coda e già retrocessa in A2 dopo la netta sconfitta incassata nell’ultimo turno alla Scandone, mentre il Circolo Canottieri Ortigia riceve l’AC Group Circolo Canottieri Napoli alla Caldarella per provare a portare a casa quel successo che, almeno momentaneamente, le consentirebbe di abbandonare la penultima posizione in graduatoria nel tentativo di guadagnare il miglior piazzamento possibile in ottica playout.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Programma ventiquattresima giornata

Mercoledì 6 maggio

15:00 C.C. Ortigia 1928-AC Group C.C. Napoli

15:00 RN Florentia-Telimar

15:00 Banco BPM RN Savona-Ranieri Imp. CN Posillipo

18:00 Roma Vis Nova-Pro Recco

20:00 AN Brescia-RN Salerno

Sabato 9 maggio

15:45 De Akker Team-Iren Genova Quinto

16:00 Training Academy Olympic Roma-PN Trieste

Classifica

Pro Recco Waterpolo 69

AN Brescia Team 66

Banco BPM RN Savona 56

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42

Pallanuoto Trieste 38

Iren Genova Quinto 33

De Akker Team 32

AC Group Canottieri Napoli 28

Roma Vis Nova Pallanuoto 27

Training Academy Olympic Roma 26

Telimar 23

CC Ortigia 1928 18

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 7