Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco batte la Mladost e resta sola in vetta in Champions League
Prosegue in maniera inarrestabile il cammino della Pro Recco, impegnata nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella seconda giornata della fase a gironi i liguri, dopo aver superato il Ferencvaros all’esordio, battono anche i croati della Mladost Zagabria, sconfitta per 13-10, e restano da soli in vetta al Gruppo B a punteggio pieno.
Nel primo quarto la Pro Recco indirizza subito il match, prendendo il largo sul 5-2, andando a segno con 5 marcatori diversi. Nel secondo periodo i padroni di casa allungano ulteriormente, tenendo inviolata la porta ed andando a segno per due volte in superiorità numerica: all’intervallo lungo è 7-2.
Nella terza frazione arriva una timida reazione dei balcanici, che tornano al massimo a -3 sul 6-9, prima di essere ricacciati indietro dalla Pro Recco, che arriva all’ultima pausa sull’11-7. I liguri sono in perfetto controllo del match e negli ultimi 8′ amministrano fino alla sirena finale, che sancisce il definitivo 13-10.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Quarti di finale – 3ª giornata
Martedì 24 marzo
Girone A
Olympiacos SFP-AN Brescia Team 14-11 (2-2, 5-2, 3-4, 4-3)
Zodiac CNAB-VK Novi Beograd Tehnomanija 19-16 (6-6, 4-3, 4-4, 5-3)
Classifica: Zodiac CNAB 6, VK Novi Beograd Tehnomanija 3, Olympiacos SFP 3, AN Brescia Team 0.
Mercoledì 25 marzo
Girone B
Pro Recco Waterpolo-HAVK Mladost 13-10 (5-2, 2-0, 4-5, 2-3)
Waspo 98 Hannover-FTC Telekom Waterpolo 13-21 (3-5, 3-5, 3-6, 4-5)
Classifica: Pro Recco Waterpolo 6, FTC Telekom Waterpolo 3, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 0.