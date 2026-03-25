Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le Finals

Al termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il massimo campionato italiano si fermerà per lasciare spazio alle qualificazioni della World Cup 2026.

Il Settebello, infatti, si radunerà al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile: il CT Sandro Campagna ha diramato la lista dei 23 convocati, che al termine del collegiale verranno ridotti ai 16 che partiranno per il torneo di Alessandropoli (Grecia).

L’Italia è inserita nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: il Settebello sarà impegnato dal 6 al 12 aprile nel Gruppo B, che comprende Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A giocheranno Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia.

Al termine della manifestazione le prime cinque classificate si qualificheranno per le Finals: le prime 4 verranno stabilite già alla fine della prima fase, e poi si giocheranno solamente i piazzamenti, mentre la quinta qualificata uscirà da un secondo girone composto dalle 4 squadre non ancora qualificate.

Le Finals, oltre alle migliori 5 della Division 1, prevedono la presenza della Nazionale ospitante, l’Australia, e delle due squadre che si qualificheranno dalla Division 2: la manifestazione si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Jacopo Alesiani, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Eduardo Campopiano (De Akker), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Davide Occhione e Andrea Condemi (RN Savona), Edoardo Di Somma (Ferencvaros).

Aggregato al gruppo: Mattia Rocchino (CN Posillipo).

Staff: CT Sandro Campagna, direttore sportivo Stefano Tempesti, assistente tecnico Goran Volarevic, team manager Daniele Bianchi, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Vincenzo Ciaccio, fisioterapista Michele Mannarini, video-analista Paolo Baiardini.