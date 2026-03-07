Pallanuoto
Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De Akker
Si completa la 18ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile ed il risultato di maggior rilievo è la vittoria del Brescia, corsaro in casa del fanalino di coda Florentia per 11-22, che ritorna a -3 in classifica dalla Pro Recco, vittoriosa nell’anticipo di ieri.
Interessanti gli altri risultati in ottica play-off, con il Quinto che batte il Nuoto Salerno per 16-10 e si porta a -1 dal quinto posto del Trieste, sconfitto ai rigori dal Telimar Palermo, che si impone per 21-20 dopo il 16-16 dei tempi regolamentari.
A -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando proprio sui campani. In coda vittoria fondamentale dell’Ortigia, che piega la Roma Vis Nova per 14-9 e si porta a -5 dal nono posto dei capitolini, che vale la salvezza diretta.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati 18ª giornata
Martedì 3 marzo
Banco BPM RN Savona-Training Academy Olympic Roma 23-11
Venerdì 6 marzo
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Pro Recco Waterpolo 6-20
Sabato 7 marzo
C.C. Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-9
Iren Genova Quinto-RN Nuoto Salerno 16-10
Telimar-Pallanuoto Trieste 21-20 dtr (16-16)
De Akker Team-AC Group-Canottieri Napoli 15-11
RN Florentia-AN Brescia Team 11-22
Classifica
Pro Recco Waterpolo 54
AN Brescia Team 51
Banco BPM RN Savona 48
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 32
Pallanuoto Trieste 28
Iren Genova Quinto 27
De Akker Team 26
AC Group Canottieri Napoli 21
Roma Vis Nova Pallanuoto 20
Training Academy Olympic Roma 17
Telimar 17
RN Nuoto Salerno 16
CC Ortigia 1928 15
RN Florentia 6