Mosaner/Constantini demoliscono gli USA e tornano in corsa per la qualificazione diretta ai Mondiali!

Arriva la quinta vittoria per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, nel sesto incontro dei nove previsti del round robin, liquidano gli Stati Uniti di Rach Kawleski e Connor Kauffman con il pesante punteggio di 10-1, maturato in appena sei end.

L’Italia vince il last stone draw e conquista il martello nel primo end, al termine del quale gli azzurri, con una perfetta trama offensiva, centrano i primi due punti. Gli USA non hanno ancora vinto neppure un incontro in questa rassegna iridata, ed il motivo si comprende subito: gravi e ripetuti errori degli statunitensi, ed arriva una mano rubata da due punti da parte degli azzurri nella seconda ripresa, per il 4-0. Canovaccio identico nella terza mano, con l’Italia che continua ad imbrigliare gli Stati Uniti, ed arrivano altri due punti azzurri per il 6-0.

Gli Stati Uniti giocano il power play già nel quarto end, ma il risultato non cambia: gli azzurri rubano ancora la mano e si portano sul 7-0 a metà partita. L’Italia, invece, non ha bisogno di giocare il power play, eppure continua a dominare: statunitensi in confusione, arrivano altri errori e gli azzurri marcano altri tre punti per il 10-0. Nella sesta ripresa gli Stati Uniti mettono a segno il punto della bandiera e poi concedono la vittoria agli azzurri con due end d’anticipo sullo score di 10-1.

Grazie alla sconfitta del Canada contro la Scozia, l’Italia aggancia i canadesi al primo posto con 5 vittorie, anche se i canadesi conservano nei confronti degli azzurri ancora il vantaggio del successo nello scontro diretto: solo la prima avrà accesso diretto alle semifinali, mentre la seconda e la terza disputeranno i play-off contro le squadre provenienti dal Gruppo A.