Pallanuoto
Pallanuoto femminile, l’Australia batte la Grecia in World Cup e l’Italia stacca il pass per le Finals!
Gioisce l’Italia al termine della prima fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nell’ultima giornata l’Australia batte la Grecia e manda il Setterosa alle Finals che si disputeranno a luglio a Sydney.
Nel Girone A il big match di giornata vedeva opposte Ungheria e Spagna: le iberiche dominano la sfida imponendosi per 15-9 e vincendo il girone davanti agli Stati Uniti, a cui basta il netto successo sul Giappone, liquidato per 28-8, per accedere all’ultimo atto della manifestazione.
Nel Girone B, quello del Setterosa, le azzurre superano le padrone di casa dei Paesi Bassi, sconfitte per 12-10, e poi devono ringraziare l’Australia, che batte la Grecia nei tempi regolamentari con lo score di 13-10, spedendo l’Italia alle Finals.
Definite quattro delle cinque qualificate per le Finals: Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi ed Italia volano a Sydney assieme all’Australia, Paese ospitante, ed a Russia e Cina, qualificate dalla Division 2. L’ultimo pass sarà messo in palio nella seconda fase tra Ungheria, Giappone e Grecia.
WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Risultati terza giornata prima fase
Girone A
14:00 Stati Uniti-Giappone 28-8
15:45 Ungheria-Spagna 9-15
Classifica
Spagna 8, Stati Uniti 7, Ungheria 3, Giappone 0.
Girone B
18:30 Italia-Paesi Bassi 12-10
20:15 Grecia-Australia 10-13
Classifica
Paesi Bassi 6, Italia 5, Australia 4, Grecia 3.
In grassetto le squadre qualificate alle Finals.