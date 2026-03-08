Pallanuoto femminile, l’Orizzonte Catania conquista la sesta Coppa Italia della storia

Per la sesta volta in quindici edizioni è L’Ekipe Orizzonte Catania ad aggiudicarsi la Coppa Italia di pallanuoto femminile: la Final Six 2026 premia le etnee, che nell’ultimo atto di Napoli regolano Trieste per 11-7, mentre il terzo posto va alla SIS Roma, che piega Rapallo ai rigori.

La finale viene sempre controllata dalle etnee, che tengono la porta inviolata per un tempo e mezzo e scavano subito il solco vincente con le giuliane. Il primo quarto si chiude sul 2-0 con i gol di Halligan e Meggiato, poi nella seconda frazione le etnee allungano con Marletta, prima che le alabardate si sblocchino con Battu. La doppietta di Bettini dà il massimo vantaggio al Catania sul 5-1, poi Klatowski accorcia per il 5-2 a metà gara.

Nel terzo periodo Trieste torna a -2 con Klatowski, ma Catania chiude definitivamente i conti con le reti di Gagliardi, Viacava e Tabani, che in meno di tre minuti portano le etnee sull’8-3. Trieste accorcia con De March e McDowall, ma Marletta, dopo aver fallito un rigore, si riscatta a fil di sirena griffando il 9-5. Nell’ultimo quarto Cergol prova a suonare la carica, ma Catania ritrova il +5 con i gol di Bettini e Marletta. McDowall può solo fissare il punteggio sul definitivo 11-7, che fa esplodere la festa delle etnee.

TABELLINI

Finale 1° posto

L’EKIPE ORIZZONTE -PN TRIESTE 11-7

L’EKIPE ORIZZONTE : Condorelli, Halligan 1, Meggiato 1, Viacava 1, Sbruzzi, Bettini 3 (2 rig.), Longo, Tabani 1, Sevenich, Marletta 3, Cassarà, Leone, Scibona, Gagliardi 1. All. Miceli

PN TRIESTE: Sparano, G. Zizza, De March 1, Petrucci, Gant, Cergol 1, Klatowski 2, Colletta, Marussi, Mcdowall 2, Battu 1, Allen, Mancinelli, Abbondanza. All. Zizza

Arbitri: Calabrò e Romolini

Note: parziali 2-0, 3-2, 4-3, 2-2. Uscite per limite di falli Allen (T), De March (T) e Gant (T) nel terzo tempo, Gant (T) e Meggiato (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 7/14 + 3 rigori e Pallanuoto Trieste 5/14. Marletta (O) fallisce un rigore (esecuzione irregolare) a 6’42” del terzo tempo sull’8-5. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Maurizio Mirarchi. Spettatori 400 circa.

Finale 3° posto

RAPALLO PN-SIS ROMA 16-17 dtr (13-13)

RAPALLO PN: Santapaola, Zanetta 2, Di Maria, Giustini 4, Marcialis, Bakoc 1, Galardi 2, Cabona 2, Willemsen, Vukovic, Bianconi 2, Co’, Forcina, Rosta, Bianco. All. Antonucci

SIS ROMA: Sesena, Zaplatina 1, Hearn 1, Schaap 1, Ranalli 3, Chiappini 1, Kudella, Di Claudio, Papi, Centanni, Cocchiere 3, Carosi, Bottiglieri, Aprea 1, Minuto 2. All. Capanna

Arbitri: Grillo e Rizzo

Note: parziali 3-4, 4-3, 5-5, 1-1. Tempi regolamentari 13-13. Sequenza rigori: Vukovic (Rapallo) gol, Ranalli (Roma) gol; Cabona gol, Schaap gol; Willemsen traversa, Chiappini (parato da Santapaola); Bianconi gol, Minuto gol; Giustini (parato da Sesena), Hearn gol. Uscite per limite di falli Carosi (Roma) nel terzo tempo, Di Claudio (Roma) e Bakoc (Rapallo) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo Pallanuoto 4/13 + 4 rigori e SIS Roma 4/12 + un rigore. In tribuna il ct del Setterosa Maurizio Mirarchi. Spettatori 300 circa.

COPPA ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Quarti di finale

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 15-9 (5-5, 6-0, 1-2, 3-2)

Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 13-9 (4-1, 2-1, 4-2, 1-4)

Semifinali

Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 11-14 (3-6, 3-2, 3-4, 2-2)

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 8-9 (4-2, 1-1, 1-3, 2-3)

Finale 3° posto

Rapallo Pallanuoto-SIS Roma 16-17 dtr (13-13) (3-4, 4-3, 5-5, 1-1; tr 3-4)

Finale 1° posto

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 11-7 (2-0, 3-2, 4-3, 2-2)

Albo d’oro

2012 e 2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma

2023 L’Ekipe Orizzonte

2024 e 2025 SIS Roma

2026 L’Ekipe Orizzonte

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

stagione 2019-2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

2021 final six a Ostia / Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 5-6

2022 final six a Ostia / Plebiscito Padova-SIS Roma 4-6

2023 final six a Ostia / L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 9-7

2024 final six a Ostia / SIS Roma-Plebiscito Padova 6-5

2025 final six a Torino / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 10-7

2026 final six a Napoli / L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 11-7