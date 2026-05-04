LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altro test di crescita per il Setterosa

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa al test di maturità contro le spagnole.

Setterosa che non lascia scampo. Sconfigge 12-10 l’Olanda padrona di casa nella terza tappa del girone B e va dritto alla Super Final di Sydney. In Olanda, sede della Division I della World Cup, il Setterosa allenato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi gioca alla pari contro le oranje campionesse europee a Funchal, già sicure del primato nel girone: 5-5 il punteggio a metà partita con l’Italia mai in svantaggio. Sembra deciso il match da un break di tre reti dell’Olanda nel terzo quarto al termine del quale controlla per 8-6.

Ma nel quarto tempo il Setterosa si scatena con Bettini espulsa per gioco scorretto e Van der Weijden per gioco violento. L’Italia ottiene un rigore (trasformato da Ranalli, 9-8), di quattro minuti in superiorità e rimonta lo svantaggio con ferocia: pareggia Cocchiere (9-9), poi vanno a segno Bianconi, Giustini e nuovamente Ranalli (tripletta) per il 12-9. Dell’olandese della SIS Roma Schaap (tripletta) la rete del 12-10 definitivo.

L’Italia finisce il raggruppamento B al secondo posto con 5 punti, appena uno in più dell’Australia che ha sconfitto 13-10 la Grecia. Il Setterosa torna in piscina oggi alle 18:30 con la Spagna nel nuovo maxi girone che definisce la griglia delle prime quattro in vista della Super Final di Sydney.

La rosa dell’Italia:

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Completano lo staff, insieme al ct Maurizio Mirarchi, l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, il videoanalista Manuel Bombelli e il medico Gianluca Camillieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!