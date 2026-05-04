Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l’Italia, dopo aver staccato il pass per le Finals grazie al secondo posto nel Gruppo B, affronterà alle ore 20.15, la Spagna, prima nel Girone A.

Anche la formazione iberica, al pari di quella azzurra, si è già assicurata il pass per le Finals: il Girone 1°-4° posto sarà utile al Setterosa del CT Maurizio Mirarchi per accumulare esperienza contro formazioni blasonate senza l’assillo del risultato. Nello stesso girone anche Stati Uniti e Paesi Bassi.

Per Italia-Spagna della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Lunedì 4 maggio

20.15 Italia-Spagna

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.