Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della diciottesima giornata di A1. Fondelli straripante
MIGLIORI ITALIANI DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A1 MASCHILE
Lorenzo Bruni: anticipo vinto nettamente per l’RN Savona contro la Training Academy Roma, domina il centroboa azzurro che mette a segno addirittura cinque reti. Devastante sui 5 metri.
Andrea Fondelli: alla Scandone si esalta il ligure che domina la partita, trascinando la sua Pro Recco. Nel 20-6 della capolista sul Posillipo sono addirittura sei le reti dell’universale del Settebello.
Mario Del Basso: continua la stagione clamorosa del campano classe 1998, che è artefice di tante delle reti dell’AN Brescia. Poker nel 22-11 sulla Florentia, sono 43 in Serie A1 quest’anno.
Niccolò Gambacciani: Iren Genova Quinto che batte 16-10 il Salerno, gran giornata per l’attaccante classe 2003 che sigla tre reti ed è tra i protagonisti sul tabellino.
