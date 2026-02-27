Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misura
Si apre la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: le tre squadre italiane impegnate, AGN Energia Bogliasco 1951, Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto, sono inserite in gironi da tre, nei quali le prime due accedono alla Final Eight.
Nella prima giornata sorride solo il Cosenza, che nel Girone B, in corso a Nea Smyrni, in Grecia, piega di misura le padrone di casa elleniche del Panionios GSS, sconfitto per 17-16: le calabresi allenate da Gaetano Occhione sono ad un passo dalla Final Eight, e per centrare l’obiettivo domani dovranno cercare di arpionare il pareggio nei tempi regolamentari contro le greche del PAOK.
Conquista solo un punto la Brizz Nuoto, beffata ai rigori, nel Girone D, in corso ad Istanbul, dalle croate dello ZAVK Mladost, che si impone per 16-14 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari, arpionato dalle balcaniche a soli 3″ dalla sirena. Le acesi, guidate da Carlo Zilleri, domenica dovranno battere le padrone di casa anatoliche del Galatasaray Zena per scongiurare l’eliminazione.
Sconfitta di misura, invece, nel Girone A, scattato ad Alba Iulia, in Romania, per il Bogliasco, che cede proprio alle padrone di casa romene del CSM Unirea Alba Iulia, vittoriose per 8-7. Le liguri, allenate da Mario Sinatra, domani dovranno battere con almeno due gol di scarto le spagnole del CN Sant Feliu per arpionare la qualificazione.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Qualification Round II
Risultati e programma
1ª giornata – Venerdì 27 febbraio
Girone A
CSM Unirea Alba Iulia-AGN Energia Bogliasco 1951 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3)
Girone B
Panionios GSS-Smile Cosenza Pallanuoto 16-17 (7-7, 2-4, 3-2, 4-4)
Girone D
ZAVK Mladost-Brizz Nuoto 16-14 dtr (12-12) (3-2, 2-2, 3-5, 4-3; tr 4-2)
2ª giornata – Sabato 28 febbraio
Girone A
17:00 AGN Energia Bogliasco 1951-CN Sant Feliu
Girone B
19:00 AC PAOK-Smile Cosenza Pallanuoto
Girone D
15:00 Galatasaray Zena-ZAVK Mladost
3ª giornata – Domenica 1 marzo
Girone A
09:30 CN Sant Feliu-CSM Unirea Alba Iulia
Girone B
09:00 AC PAOK-Panionios GSS
Girone D
11:00 Galatasaray Zena-Brizz Nuoto
Classifiche dopo la prima giornata
Girone A
CSM Unirea Alba Iulia 3, CN Sant Feliu 0, AGN Energia Bogliasco 1951 0.
Girone B
Smile Cosenza Pallanuoto 3, AC PAOK 0, Panionios GSS 0.
Girone D
ZAVK Mladost 2, Brizz Nuoto 1, Galatasaray Zena 0.