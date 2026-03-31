Pallanuoto
Pallanuoto, l’AN Brescia supera il Novi Beograd di misura e torna in corsa per la Final Four di Champions League
Vittoria di importanza capitale per l’AN Brescia nella terza giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: alla piscina di Mompiano i lombardi superano di misura i serbi del Novi Beograd, sconfitti per 12-11, e si rilanciano nella corsa al secondo posto che vale la qualificazione alla Final Four. La formazione di Sandro Bovo aggancia a quota 3 proprio i balcanici e gli ellenici dell’Olympiacos, sconfitti per 20-13 in Spagna dal Barceloneta, con i catalani che restano in testa a punteggio pieno.
Nel primo quarto servono 6′ per sbloccare il risultato, ma poi il Brescia in 1’20” cala il tris con Gianazza, Balzarini ed Alesiani. Gli ospiti accorciano su rigore per il 3-1. Nella seconda frazione i lombardi tornano a +3 sul 5-2, i serbi accorciano fino al -1 sul 4-5, ma Guerrato a 17″ dall’intervallo lungo griffa il 6-4 di metà gara.
Nel terzo periodo il Brescia ritocca il massimo vantaggio, portandosi prima a +4 sull’8-4 col rigore di Ferrero, e poi volando sul 10-5 col gol in controfuga di Alesiani. Si scuotono gli ospiti, che tornano a -2 all’ultima pausa, sull’8-10. Nell’ultimo quarto il Brescia vola ancora a +4 sul 12-8, il Novi Beograd reagisce ancora ed in meno di 2′ torna a -1 sull’11-12, con 3’15” da giocare, ma lo score non cambia più ed i lombardi incassano il primo successo.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Quarti di finale – 3ª giornata
Martedì 31 marzo
Girone A
Zodiac CNAB-Olympiacos SFP 20-13 (4-4, 6-4, 5-3, 5-2)
AN Brescia Team-VK Novi Beograd Tehnomanija 12-11 (3-1, 3-3, 4-4, 2-3)
Classifica: Zodiac CNAB 9, VK Novi Beograd Tehnomanija 3, Olympiacos SFP 3, AN Brescia Team 3.
Mercoledì 1° aprile
Girone B
20:30 Waspo 98 Hannover-Pro Recco Waterpolo
20:30 HAVK Mladost-FTC Telekom Waterpolo
Classifica: Pro Recco Waterpolo 6, FTC Telekom Waterpolo 3, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 0.