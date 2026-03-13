Mercedes spaventose nella FP1 del GP della Cina. Ferrari in difficoltà a quasi un secondo di distacco

Dominanti, inarrivabili, clamorose, avvilenti per gli avversari. In poche parole l’aggettivo sceglietelo voi per definire le due Mercedes. George Russell, infatti, ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, con Andrea Kimi Antonelli in scia. Tutti gli altri hanno accusato distacchi d’altri tempi.

Sul tracciato di Shanghai nei 60 minuti di turno è arrivata una dimostrazione di superiorità schiacciante delle vetture del team di Brackley che quasi non ha precedenti. Se le due McLaren non avessero cercato l’ennesimo time attack proprio sotto la bandiera a scacchi, migliorandosi di qualche decimo, i distacchi rifilati dalla Frecce d’Argento sarebbero stati tutti attorno al secondo, quantomeno. Davvero una dimostrazione di forza che va ben oltre quello che già si era visto nell’esordio di Melbourne.

George Russell ha chiuso la sua FP1 con il tempo spaventoso di 1:32.741 con le gomme soft (dopo aver messo a segno il migliore anche con le medie) con 120 millesimi di margine sul suo vicino di box, Andrea Kimi Antonelli che ha fermato i cronometri sull’1:32.861. Potrebbe essere sufficiente questo per mettere le vetture del team di Toto Wolff davanti a tutti in vista del prosieguo del weekend, ma anche la simulazione di passo gara ha lasciato tutti a bocca aperta. Tempi sempre sull’1:36 basso (con qualche escursione addirittura sull’1:35) mentre tutti gli altri battagliavano con le proprie vetture per un 1:37.

Terza posizione per Lando Norris (McLaren) in 1:33.296 a 555 millesimi grazie ad un time attack finale che lo ha messo davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri, quarto a 731. Quinta posizione per la prima delle due Ferrari, con Charles Leclerc che ha girato in 1:33.599 a 858 millesimi dalla vetta. Sesto Lewis Hamilton addirittura a 1.388. La SF-26 nonostante la tanto celebrata ala “Macarena” appare molto lontana dalle Mercedes con problemi di graining nelle gomme anteriori e con un retrotreno che proprio non vuole inserirsi in curva. Al momento notevole passo indietro rispetto all’Australia.

Settima posizione per il non più sorprendente britannico Oliver Bearman (Haas) che chiude a 1.685 da Russell, quindi ottava per Max Verstappen (Red Bull) a 1.800 con una RB22 in evidente difficoltà, quindi nona per il tedesco Nico Hulkenberg (Audi) a 1.898, mentre completa la top10 il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.935.

Ricordiamo che il programma del venerdì del Gran Premio della Cina non prevedrà il secondo turno di prove libere ma si inizierà a fare subito sul serio con la Sprint Qualifying delle ore 08.30 italiane (le ore 15.30 locali) che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che si disputerà domani, sabato 14 marzo, alle ore 04.00.