F1 in tv, GP Cina 2026: orari prove libere e qualifiche sprint venerdì 13 marzo, programma, streaming

Venerdì 13 marzo prenderà il via il week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Messo alle spalle il primo fine-settimana dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus torna subito in scena sul tracciato di Shanghai. Un circuito più convenzionale rispetto a quello nella terra dei canguri e vedremo quali saranno gli equilibri in pista.

La Ferrari è reduce da un primo round tra aspetti positivi e negativi. Dopo un inizio confortante nel day-1, la Rossa è andata in difficoltà nelle qualifiche. I risultati nel time-attack non sono stati esaltanti. In gara, invece, la prestazione espressa è stata migliore e ha permesso a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton di risalire in classifica, chiudendo in terza e quarta posizione, alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la prima del 2026. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

Il venerdì del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

GP CINA F1 2026

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

Ore 04.30-05.30 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 08.30-09.14 Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

PROGRAMMA GP CINA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta testuale: OA Sport

