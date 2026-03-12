F1, Oscar Piastri: “In Cina sarà diverso, possiamo avvicinarci alla Mercedes”

La F1 non si ferma e dopo il debutto in Australia ora si sposta in Cina, per affrontare il secondo capitolo del Mondiale 2026. Si tratta del primo appuntamento della stagione con annessa la Sprint Race, l’anno scorso conquistata dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Vedremo se i valori visti a Melbourne cambieranno in una pista, quella di Shangai, relativamente diversa.

Tanti gli spunti in vista del GP asiatico con la Mercedes chiamata a riconfermarsi davanti a tutti. La Ferrari, dal proprio canto, spera di aver già colmato parte del gap dalla scuderia tedesca. Chiamata invece ad un riscatto la McLaren. Oggi tra i tanti piloti che hanno preso parte al media day c’è anche Oscar Piastri che alla stampa ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del Gran Premio di Cina 2026.

Come riportato da automoto.it, l’australiano ha dichiarato: “Ci sono ancora molte cose a cui dobbiamo abituarci, alcune non funzionano sempre come ti aspetti. È più facile essere coinvolti subito nella lotta nei primi giorni, ma la vera sfida è capire come estrarre il massimo dalla macchina. Melbourne è stata estrema, certe curve un tempo iconiche ora non permettono più ai piloti di fare davvero la differenza. Qui in Cina sarà diverso: ci sono molte zone di frenata e curve lente dove si potrà fare la differenza, anche se in circuiti più veloci o con rettilinei lunghi sarà più difficile”.

“Non sarà il momento migliore della mia carriera, ma ho cercato di imparare quanto più possibile da quanto successo domenica. Abbiamo eseguito bene il nostro piano, anche se forse non era il migliore possibile. Ci sono stati sicuramente aspetti positivi da cui partire”.

Sul confronto con la Mercedes ha concluso: “Siamo lontani dalla loro performance, ma abbiamo tempo per ridurre il gap. Non credo saremo in lotta per batterli su tutta la distanza di gara, ma possiamo avvicinarci molto più di quanto visto a Melbourne. Le differenze che puoi fare con la gestione del motore sono enormi rispetto a quelle che puoi ottenere con il setup della macchina. Capire cosa serve alla macchina per sfruttare al massimo il motore è fondamentale”.