Max Verstappen fiducioso verso il GP della Cina: “Weekend solido a Melbourne, ora tutto dipenderà dagli sviluppi”

Dopo un inizio di stagione al di sotto delle attese per colpa di una qualifica di Melbourne che lo ha visto andare a muro, Max Verstappen vuole immediato riscatto in occasione del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il quattro-volte campione del mondo si è presentato carico e determinato nella conferenza stampa di rito che ha sancito il via ufficiale del fine settimana sul tracciato di Shanghai.

L’olandese ha iniziato la sua chiacchierata con i media proprio da quanto avvenuto nel corso del Gran Premio d’Australia sulla pista dell’Albert Park: “Sicuramente ho vissuto un primo weekend di gare molto solido – spiega il nativo di Hasselt – Anche se ho avuto problemi in qualifica con l’incidente che mi ha costretto a partire dalla ventesima posizione dello schieramento, ho provato buone sensazioni con la mia RB22 e, soprattutto, nel rimontare diverse posizioni”.

Max Verstappen prosegue nella sua analisi dell’esordio del campionato: “Nel complesso possiamo parlare di un buon inizio per l’intero team e confidiamo di proseguire in questa direzione anche in Cina, dove vivremo anche il format della Sprint Race. Se fossi partito più avanti a Melbourne? Sinceramente non penso che sarebbe cambiato molto per la mia gara. Molto probabilmente avrei chiuso al massimo al quinto posto, non ero certo in grado di poter combattere con le Mercedes”.

Sulla situazione della lotta al titolo ora tutto sembra puntare verso il team di Brackley ma… “Ora come ora non è possibile fare ipotesi, non sono ancora chiari gli scenari dei possibili sviluppi sulle vetture che, a mio parere, saranno fondamentali. Tutto sarà da scoprire. Hadjar? Ha iniziato davvero bene ma è stato sfortunato con il ritiro in gara. Le sue prestazioni hanno confermato come la nostra macchina sia nata nel migliore dei modi”.