F1, Lando Norris: “Vogliamo una base migliore di quella attuale, da quest’anno serve un approccio diverso”

Parola d’ordine: reagire. Almeno per quanto possibile. Dopo un esordio stagionale non particolarmente positivo, Lando Norris cerca di scuotere le acque in vista del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul circuito di Shanghai.

Il detentore del titolo, così come tutto il team McLaren, spera di poter sfruttare delle condizioni più positive sul circuito cinese, consapevole del grande divario presente al momento con la Mercedes. Intervenuto nel classico media day del giovedì, il britannico ha presentato l’impegno in terra cinese rimarcando proprio questo aspetto:

“Sappiamo che dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, non solo sul motore – ha detto Norris – La macchina è in condizioni buone, partiamo da una buona base, ma desideriamo che sia migliore di quanto non lo sia allo stato attuale. Oggi non si dice più al pilota: vai e guida il più veloce possibile. Serve una filosofia diversa per ottenere il meglio da tutto. Dobbiamo ancora capire come gestire l’insieme, è presto per fare previsioni per la stagione”.

Norris ha poi aggiunto: “Prima si ottimizzava la macchina in ogni frammento. Ora bisogna guidare in maniera diversa, con più lift and coast nelle curve, capitalizzando a pieno la power unit. Non è quello a cui siamo abituati, ma fa parte del game”.