Calendario Mondiale F1 2026: il programma dei 24 Gran Premi. Dove si svolgeranno le Sprint

Il Mondiale 2026 di Formula 1 scatterà dall’Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine.

Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).

Sei Gran Premi saranno arricchiti dalla Sprint race. Il numero è il medesimo del 2025, ma cambieranno i palcoscenici. Confermate solo Shanghai e Miami, per il resto le mini-gare traslocheranno a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. In alcuni casi si tratterà di novità assolute, in altri di ritorni al passato.

La conseguenza del suddetto cambiamento è rappresentata da una struttura differente del calendario. Se nel 2025, metà delle sprint è stato concentrato nell’ultimo quarto di stagione (Austin, Interlagos, Lusail), nel 2026 si arriverà alla parte conclusiva dell’anno senza punti-extra in palio, poiché quella di Marina Bay si terra à metà ottobre.

CALENDARIO MONDIALE F1 2026

01 – GP AUSTRALIA (Melbourne, 8 marzo)

02 – GP CINA (Shanghai, 16 marzo) + Sprint

03 – GP GIAPPONE (Suzuka, 29 marzo)

04 – GP BAHRAIN (Sakhir, 12 aprile) **

05 – GP ARABIA SAUDITA (Jeddah, 19 aprile) **

06 – GP MIAMI (Miami, 3 maggio) + Sprint

07 – GP CANADA (Montreal, 24 maggio) + Sprint

08 – GP MONACO (Montecarlo, 7 giugno)

09 – GP CATALOGNA (Barcellona, 14 giugno)

10 – GP AUSTRIA (Spielberg, 28 giugno)

11 – GP GRAN BRETAGNA (Silverstone, 5 luglio) + Sprint

12 – GP BELGIO (Spa-Francorchamps, 19 luglio)

13 – GP UNGHERIA (Budapest, 26 luglio)

14 – GP OLANDA (Zandvoort, 23 agosto) + Sprint

15 – GP ITALIA (Monza, 6 settembre)

16 – GP SPAGNA (Madrid, 13 settembre)

17 – GP AZERBAIGIAN (Baku, 26 settembre) *

18 – GP SINGAPORE (Singapore, 11 ottobre) + Sprint

19 – GP USA (Austin, 25 ottobre)

20 – GP MESSICO (Città del Messico, 1 novembre)

21 – GP SAN PAOLO (Interlagos, 8 novembre)

22 – GP LAS VEGAS (Las Vegas, 21 novembre) °

23 – GP QATAR (Lusail, 29 novembre)

24 – GP ABU DHABI (Yas Marina, 6 dicembre)

* La gara di Baku si correrà al sabato per volontà degli organizzatori. Il 27 settembre è un giorno in cui, in Azerbaigian, cade una ricorrenza legata ai caduti di un conflitto.

° La gara di Las Vegas si disputerà nella serata di sabato 21 novembre in Nevada, ma in virtù del fuso orario, avrà luogo nella primissima mattinata di domenica 22 novembre in Europa.

** Fortissimo rischio cancellazione a causa della guerra. Si vocifera che non verrebbero recuperati.